Alimentatore PC gaming: come e quale scegliere

Alimentatore PC Gaming: quale comprare

Le schede tecniche degli alimentatori (anche detti PSU, ovvero Power Supply Unit) sono spesso di difficile lettura, allontanandosi da quello che si può ritenere il mondo dell’informatica in sé ed avvicinandosi più a quello dell’elettronica. Niente paura, però: noi ne guarderemo gli aspetti fondamentali e sceglieremo quelli più affidabili garantiti da solidi brand presenti sul mercato. Sicuramente la caratteristica che dà più all’occhio è il wattaggio, ovvero la la quantità di corrente che l’unità può erogare al massimo delle sue possibilità.

Un alimentatore ad alto wattaggio è in grado di sopportare maggiori richieste di corrente, in primo luogo da processore e scheda video (di cui trovate i nostri articoli dedicati al miglior processore gaming e scheda video gaming). Il resto della componentistica contribuirà solo marginalmente a queste richieste, e per questo motivo la scelta del alimentatore PC gaming è basata sulla combinazione di CPU e GPU.

Il wattaggio è però una caratteristica molto superficiale che viene spesso abusata da marche di scarsa qualità per promuovere i propri prodotti. Un esempio pratico: magari su una stessa fascia di prezzo trovate un alimentatore da 700 W e uno da 400 W. A prima vista la scelta sembra scontata, ma spesso e volentieri tra i due casi la seconda soluzione si dimostrerebbe quella di maggiore qualità. Un alimentatore economico con un alto wattaggio non è realisticamente in grado di sopportare in modo sostenuto il carico dichiarato e non offre alcuna garanzia sulla qualità del prodotto, quindi suggeriamo di lasciare perdere strane marche che promettono miracoli: quando si parla di alimentatore PC gaming puntate in alto, scegliete brand comprovati e non pensateci sopra.

L’efficienza

Ci sono chiaramente altre caratteristiche da valutare per la scelta del miglior alimentatore PC gaming. Terremo d’occhio l’efficienza del PSU, nella maggior parte dei casi certificata da un’organizzazione indipendente attraverso la sigla 80 Plus. Brevemente, l’alimentatore assorbe corrente dalla parete per poi ridistribuirla ai vari componenti all’interno del computer. In questo processo però avviene una dispersione di energia e parte della corrente viene consumata durante il trasporto o dissipata per via termica (ringraziamo le leggi della termodinamica, che impediscono sul campo pratico un’efficienza del 100%).

Questa certificazione si occupa di garantire che almeno l’80% dell’energia verrà consegnata effettivamente al destinatario. È inoltre presente una classificazione di queste certificazioni – 80 Plus White, Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium – ognuna delle quali garantirà un’efficienza superiore rispetto alla precedente.

Proseguendo su questa strada, wattaggio ed efficienza sono strettamente legati poiché la certificazione 80 Plus tiene in considerazione l’efficienza degli alimentatori con un carico dal 20% al 100% (ad eccezione del Titanium che scende al 10%). Il motivo è semplice, gli alimentatori sono particolarmente inefficienti sotto il 20% della loro capacità dichiarata. Non stiamo chiaramente parlando di un livello di spreco che vi manderà in bancarotta, ma questo rende gli alimentatori con un wattaggio esagerato insensati sia a livello economico che pratico se la nostra rig non richiede effettivamente quel livello di alimentazione.

D’altro canto, però, far operare il PSU costantemente vicino alla sua soglia massima è altrettanto inadeguato. La scelta migliore è indubbiamente un alimentatore bilanciato, che eroghi in media il 50-60% della sua potenza durante i periodi di elaborazione (realistici) più intensi; una buona regola approssimativa è di acquistare un alimentatore PC gaming che eroghi 150/200 W in più di quel che effettivamente è richiesto dalla nostra rig. Infine, un dettaglio da non sottovalutare è la garanzia del produttore. Oltre ad essere un beneficio per la durata complessiva del componente acquistato, rappresenta anche la confidenza riposta in esso da parte dell’azienda.

Modularità

Abbiamo inoltre una distinzione nel tipo di cavi utilizzati: a cavi fissi, semi-modulare e modulare. In pratica la modularità è la possibilità di poter rimuovere i cavi non utilizzati e non implica nulla a livello di performance, si tratta di una mera comodità spesso inclusa negli alimentatori di un certo livello. Con i cavi fissi dovremo quindi accumulare tutti i cavi inutilizzati in un angolino da qualche parte nel case, mentre con un approccio modulare sarà possibile riporre in una scatola, ad esempio, tutti quei cavi in eccesso.

La semi-modularità è data invece dal fatto che parte dei cavi non sono modulari, tipicamente si tratta del cavo di alimentazione di scheda madre e processore, che dovremo comunque adoperare per il funzionamento del PC. Si tratta perciò di un ottimo compromesso ed è il sistema che troveremo più spesso nel corso della nostra guida all’acquisto.

Detto questo, la decisione finale nella scelta di un alimentatore è data dai risultati di test approfonditi sulla loro performance e affidabilità da parte di testate indipendenti. Andiamo quindi a vedere quale alimentatore PC gaming scegliere con la nostra selezione di prodotti per ogni fascia di prezzo.