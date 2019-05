Action cam economica: quale comprare

Esiste una action cam economica per ogni situazione ormai: per la corsa, per il nuoto, per lo scii, per l’arrampicata e per altre esigenze specifiche, ma solo una può essere davvero quella che fa per voi. L’intento di questa guida all’acquisto è quello di guidarvi nella scelta dell’action cam economica perfetta per voi, a condizione che alcuni parametri siano ben rispettati. In questo caso intendiamo nello specifico la scelta accurata di un chipset che goda di buona fama e il miglio rapporto qualità/prezzo possibile. Spesso si possono fare grandi affari acquistando una action cam economica, altre volte invece si potrebbe acquistare un prodotto non valido e rimanere quindi delusi dal segmento in generale. In questa guida abbiamo selezionato alcuni modelli secondo noi validi e meritevoli per quanto concerne le caratteristiche interne e il prezzo e li abbiamo ordinati in base al prezzo, partendo dal più basso in assoluto. Badate bene alle vostre esigenze prima di ogni acquisto, siamo sicuri che il prodotto perfetto per voi si nasconda in questa selezione

È sempre importante guardare bene le caratteristiche prima di acquistare un prodotto e, a maggior ragione, è necessario farlo in una action cam economica, perché solo grazie alle precise caratteristiche potremo capire se ne vale davvero la pena. Tra le feature da considerare ci dev’essere obbligatoriamente il Wi-Fi, tecnologia senza la quale non sarebbe possibile il controllo remoto e la condivisone immediata dei files registrati. È poi fondamentale guardare bene il chipset, cervello del dispositivo che può influire positivamente o negativamente sulla qualità finale di foto e video. Potete andare sul sicuro se il chipset integrato è un Ambarella o un Sony: entrambi i produttori si sono affermati positivamente nel mondo delle action cam grazie a collaborazioni con marchi importanti come GoPro (che però adesso non produce più neanche più una action cam economica, dopo la fuoriuscita dal mercato della GoPro Hero base). Sony e Ambarella spesso si trovano anche in accoppiata: Sony produce il sensore d’immagine, Ambarella il processore o chipset. In ogni caso, soprattutto se siete alle prime armi in questo mondo, potete fidarvi ciecamente di questi brand. Tra i brand “fidati” vi segnaliamo anche Novatek, azienda che negli ultimi mesi si è distinta per ottimi prodotti e chipset all’interno di diversi modelli di action cam.

È poi importante valutare bene la lente e la sua luminosità: sebbene la gradazione in termini di area inquadrabile (che determina se un’ottica è più o meno grandangolare) sia soggettiva in base a ciò che volete fare, una giusta luminosità è sempre ben gradita. Come molti di voi sapranno, la luminosità, intesa come quantità di luce che può entrare nell’ottica (migliorando così la qualità globale degli scatti e permettendo fotografie in scarsa condizione di luce), si misura con la sigla “f” (spesso trovata anche come “ƒ” o “F”) e più il numero è basso, più significa che il diaframma è luminoso. Il diaframma più diffuso nelle action cam è f/2.8, una buonissima luminosità che vi permetterà di ottenere buoni risultati. Sconsigliamo valori come f/3.5 e superiori e sono assolutamente graditi valori inferiori come f/1.8, sebbene sia praticamente impossibile trovare action cam economiche con tale diaframma (per via del costo della lente in sé).

Parliamo quindi di connettività, processore/chipset e lente, tre valori fondamentali di cui tener conto nell’acquisto di una action cam economica, proprio perché in questo caso non esiste nessuna scusa come “visto che costa così tanto sarà sicuramente buona” (che comunque è una teoria che non consigliamo), in quanto, con le cifre basse è facile davvero trovare il prodotto sbagliato.

Come valore aggiunto possiamo ricordarvi che, la maggior parte delle action cam, offrono tantissimi accessori all’interno fin da subito. Tra questi compaiono supporti di ogni tipo, protezioni, adesivi, custodie particolari e molto altro. Pertanto, valutare l’acquisto di una action cam economica che al suo interno include già un buon kit di accessori è un’idea per iniziare alla grande.

Vediamo quindi tutte le migliori action cam economiche in ordine di prezzo.