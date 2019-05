Miglior action cam cinese: guida all'acquisto

Miglior action cam cinese: quale comprare

Scegliere quale action cam cinese acquistare non è semplice oggigiorno: i modelli sono tantissimi e i brand spuntano fuori come funghi. Per questo motivo abbiamo deciso di semplificare la vostra scelta con questa guida alla “miglior action cam cinese”. Abbiamo selezionato soltanto le fotocamere che presentano alcune caratteristiche secondo noi fondamentali e che godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Cercando un’action cam su un qualunque sito di e-commerce ci troviamo davanti centinaia di modelli, tutti simili tra di loro e di aziende sconosciute. In realtà, se si considerano le giuste caratteristiche, tra tutti i modelli di action cam cinesi è possibile trovare dispositivi dalle buone prestazioni a prezzi davvero vantaggiosi. Le action cam cinesi sono perfette per gli utenti che si avvicinano a questo mondo e non hanno mai posseduto una fotocamera di questa tipologia. Le caratteristiche che portano gli utenti a preferire le action cam sono: la compattezza, la connettività, la lente, gli accessori e la praticità. Le fotocamere sportive hanno dimensioni molto contenute (possono essere trasportate tranquillamente nella tasca dei jeans) e sono quasi sempre dotate di WiFi o Bluetooth per la condivisione dei file e per il controllo da remoto della camera. Inoltre sono molto pratiche in quanto possono essere utilizzate per registrare time lapse, riprese d’azione o per scattare foto e video in acqua; grazie agli accessori è possibile agganciarle a varie parti del corpo, ad indumenti o addirittura a veicoli. Spesso online si trovano video realizzati con action cam montate sul casco di un pilota, al petto di un atleta o sul parabrezza di un auto. Grazie alla lente grandangolare di cui sono provviste, le immagini risultano sempre immersive: l’utente che guarda un video registrato con questa tipologia di camere si sentirà all’interno del video.

Per selezionare i dispositivi di questa guida alla miglior action cam cinese ci siamo soffermati su alcune caratteristiche tecniche a nostro parere fondamentali. Innanzitutto il sensore e il chipset. Si tratta dei componenti più importanti, grazie a loro si hanno delle prestazioni più o meno buone. Tutti i modelli che abbiamo selezionato montano sensori Sony, una garanzia per quanto riguarda le prestazioni. Si tratta di sensori che fanno parte della linea IMX e spesso vengono utilizzati anche sui modelli professionali. Per quanto riguarda il processore d’immagine, i modelli presenti in questa guida montano chipset di buona qualità, come ad esempio gli Ambarella e i Hisilicon. Abbiamo tenuto in considerazione anche le lenti, sia per quanto riguarda l’ampiezza dell’angolo di visione sia per quanto riguarda l’apertura del diaframma. Abbiamo selezionato i dispositivi che si comportano bene anche quando la luminosità della scena non è delle migliori. Inoltre abbiamo tenuto in considerazione la connessione WiFi che, come detto sopra, è fondamentale su questa tipologia di fotocamere. Grazie al WiFi è possibile stabilire una connessione con il proprio smartphone in modo da condividere le immagini e controllare la camera da remoto, quest’ultima funzione è molto importante quando si parla di action cam perché spesso vengono posizionate in posti particolari che non consentono di controllare l’inquadratura. Infine abbiamo tenuto in considerazione la compatibilità delle fotocamere con i vari accessori che è possibile acquistare a parte. Tutte le action cam di questa guida sono compatibili con la maggior parte degli accessori attualmente in commercio, che vanno dalle pettorine alle ventose.

La scelta della miglior action cam cinese è abbastanza soggettiva, bisogna considerare i propri bisogni e il proprio budget. Come già detto, i modelli sul mercato sono tantissimi e hanno prezzi molto simili. Noi abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, vale la pena acquistare, ordinandole in ordine di prezzo.