Microsoft Italia Black Friday: ecco le offerte

Microsoft Italia Black Friday: quello che c’è da sapere

Il periodo del Black Friday

Cos’è il Black Friday? Si tratta del più grande evento di saldi americano, trasportato nel resto del mondo dalle grandi aziende di commercio. Questo giorno, che cade l’ultimo venerdì di novembre, segna l’inizio degli acquisti di Natale e vede gli store online offrire offerte enormi, le più vantaggiose di tutto l’anno. Nella nostra pagina Che cos’è il Black Friday spieghiamo in dettaglio cosa sia questo evento; di seguito ci concentreremo sulle offerte di Microsoft nel nostro paese e sulle informazioni più importanti per approfittarne al meglio.

Innanzitutto, quando avviene? Il periodo comprende i giorni dal 22 al 29 novembre, una settimana prima del Black Friday vero e proprio. Alla pagina Black Friday Amazon: come funziona puoi avere informazioni più precise, ma ti basti sapere che, se il venerdì ci saranno gli sconti migliori, il resto del periodo offrirà comunque incredibili offerte. Inoltre il Cyber Monday, che cade il lunedì dopo il Black Friday, è interamente incentrato sul mondo dell’elettronica.

Le offerte migliori

Ovviamente, come per tutti gli sconti ci sono offerte vere e proprie e offerte “fuffa”. Noi di Ridble ci occupiamo proprio di selezionare solo gli affari più convenienti, in modo da evitare prodotti di scarsa qualità o scontati in maniera effettivamente molto bassa. Da considerare anche che, dato che siamo vicini a dicembre, è il momento perfetto per considerare i regali di Natale. Il motivo è semplice: potrai acquistare regali a un prezzo molto basso, e che saranno consegnati sicuramente in tempo – mentre aspettare significa dover rischiare di finire ingolfati nelle consegne delle feste. Inoltre, le liste di sconti offrono una perfetta lista di idee regalo a tema Microsoft Italia Black Friday o altro per quei parenti o amici per cui fatichi a trovare idee.

I servizi aggiuntivi

Da considerare un altro fattore: è il momento perfetto per attivare i periodi di prova di certi servizi di Amazon, in modo da sfruttarli per consegne più comode. Il primo è ovviamente Amazon Prime, in grado di garantire consegne ultrarapide e gratuite, che offre una prova di 30 giorni senza impegno sulla pagina dedicata. Se sei uno studente puoi inoltre approfittare di condizioni speciali grazie ad Amazon Prime Student, che consente di allungare la prova a 90 giorni e di pagare metà prezzo se decidi di continuare. Se vai a questo indirizzo potrai effettuare la prova gratuita.

Per le aziende invece esiste Amazon Business. In questo caso non si tratta di un servizio in abbonamento, ma di un vero e proprio account speciale. Chi registra la propria azienda (o locale) può infatti ottenere condizioni speciali, trasformando Amazon in un servizio per aziende, e può soprattutto fare scarico fiscale tramite fatturazione elettronica. L’offerta è assolutamente necessaria nel caso tu voglia sfruttare questo evento per forniture o altre necessità. Inoltre, segnaliamo anche che Amazon Music Unlimited sta offrendo un nuovo abbonamento speciale che permette 4 mesi a 99 centesimi.