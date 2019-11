Microsoft Black Friday: tutti gli sconti

Microsoft Black Friday: quello che c’è da sapere

I giorni dell’evento

Per chi non lo sapesse, il Black Friday è l’ultimo venerdì del mese di novembre. Il nome è preso dalla tradizione americana, in cui rappresenta il più importante momento di saldi di tutto l’anno, con tantissime offerte su tantissimi prodotti. Il Black Friday stesso quest’anno cade il 29 novembre, e puoi avere tutti i dettagli nella nostra pagina Che cos’è il Black Friday in cui ne spieghiamo tutti i particolari.

Devi però sapere che, innanzitutto, il periodo di sconti va dal 22 al 29 novembre, la settimana prima del Black Friday stesso. Durante questo periodo i vari store online offriranno diverse offerte, con sconti limitati di cui bisogna approfittare in maniera intelligente. Questa pagina serve proprio per aiutarti in questo compito, e per spiegarti come funzionano i vari sconti. Amazon è l’operatore principale del settore, ma non l’unico; se però sei principalmente interessato ad essa puoi dare un’occhiata a Che cos’è il Black Friday. Ultima cosa da segnalare: si aggiunge al Black Friday il Cyber Monday, il lunedì successivo all’evento che è caratterizzato da offerte speciali solamente su elettronica e tecnologia.

Le offerte di Microsoft per i vari negozi

Questa pagina, Microsoft Black Friday, raccoglie le migliore offerte dell’azienda americana durante questo evento. Se hai sempre voluto un Surface o altri prodotti dell’azienda, potrebbe essere l’unico momento in tutto l’anno in cui scendono a un prezzo abbordabile. Si tratta di una situazione speciale e di un’occasione da cogliere al volo, quindi non possiamo che invitarti ad approfittarne o ad avere molta, molta pazienza.

Chi aderisce al Black Friday? Abbiamo già parlato di Amazon, il cui metodo è fatto da due tipi di saldi diversi – le offerte giornaliere e le Offerte Lampo, che durano poche ore e vanno acchiappate al volo. eBay, UniEuro e Euronics seguono invece un modello diverso, basato sull’inventario: i loro prodotti in saldo sono a esaurimento scorte, e potrebbero svanire prima che tu faccia in tempo a ordinarli. ePrice e GearBest hanno invece un sistema “a lotteria” e, a meno che tu non intenda stare davanti al computer per tutto l’evento, è più legato al capitare sulla pagina giusta al momento giusto.

I saldi reali

Da notare che non tutte le offerte sono valide uguali. Alcuni negozi ne approfittano per svuotare i magazzini di prodotti scadenti, vendendoli a un prezzo stracciato. Inoltre, molto spesso il prezzo in offerta speciale non è così diverso dal valore normale, che ormai è sceso al di sotto del prezzo di lancio. È qui che entriamo in gioco noi: il nostro lavoro a Ridble è proprio di scremare gli sconti e le offerte per selezionare solo i “veri affari”, cioè quei prodotti dalla qualità altissima e dal prezzo davvero basso. La nostra conoscenza del mercato ci permette di valutare l’evoluzione dei prezzi e la qualità dei prodotti che troviamo nel Black Friday.

Un altro vantaggio di questo evento è che è perfetto per i regali di Natale. Infatti, non solo il basso prezzo permette acquisti ben al di sopra della fascia di prezzo normale, ma anche di riceverli in tempo per evitare l’ingolfamento delle consegne che succede sempre sotto le vacanze natalizie. Inoltre, la lista presente in questa pagina funge perfettamente da lista regali nel caso tu abbia difficoltà nel sapere cosa comprare per amici o parenti che vedi raramente.

Offerte in aggiunta

Oltre ai prodotti fisici Microsoft Black Friday, ci sono alcuni servizi in abbonamento che non dovrebbero assolutamente passare ignorati. Il primo è il classico Amazon Prime, che permette di ricevere consegne ultrarapide gratuitamente e di accedere a sconti speciali. Puoi effettuare una prova gratuita di un mese per approfittarne per i regali di Natale, registrandoti sulla pagina di Amazon Prime. Se sei uno studente, inoltre, la tua prova gratuita può durare 90 giorni e il costo è dimezzato se decidi di continuare. A questo indirizzo puoi iscriverti ad Amazon Prime Student e fare la prova.

Se inoltre lavori per un’azienda, soprattutto se vuoi approfittare dei saldi per rifornire i tuoi dipendenti, Amazon Business è quasi obbligatorio. Si tratta di un tipo di account pensato specificatamente per le aziende, in modo da poter avvantaggiarsi di offerte particolari. Tra le molte segnaliamo soprattutto il poter scaricare il fisco tramite fatturazione elettronica, in modo da approfittare di tutti i vantaggi pratici che comporta. L’account gratuito è accessibile alla pagina di registrazione di Amazon Business.

Infine, nel caso volessi approfittare di un’altra offerta puoi abbonarti ad Amazon Music Unlimited per 4 mesi a soli 99 centesimi.