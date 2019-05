La cucina è ancora oggi il punto di riferimento di ogni casa. Mi diletto nello scoprire e provare nuovi prodotti pensati per avvicinare gusti tradizionali a contaminazioni più moderne. Scoprire nuove tecnologie è l’ingrediente segreto per creare nuove ricette, con cui cerco di accontentare tutti i palati con un pizzico di gusto personale.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Forno a microonde: i fattori da considerare

Quello degli elettrodomestici per la cucina è un mondo frenetico e sempre in cambiamento che cerca di tenere lo stesso passo della sconfinata creatività umana. Del resto mangiare è uno dei bisogni primari dell’essere umano e se per molti cucinare è una pura necessità fisiologica, per tanti altri è molto di più, è passione e arte allo stato puro. Gli elettrodomestici non fanno altro che supportare questa passione, stimolarla e incanalarla nel giusto modo. Negli ultimi decenni hanno visto la luce e il successo planetario uno svariato numero di congegni, ma ve n’è uno che non passa mai di moda e che mette d’accordo sia chi ama cucinare, sia chi non lo vuole fare: il forno a microonde.

I forni a microonde si differenziano dai tradizionali forni per il diverso tipo di cottura da loro proposto. Il calore infatti si diffonde tramite irraggiamento che va ad agire sulle molecole d’acqua che compongono gli alimenti, partendo dall’interno e spostandosi verso l’esterno. Questo spiega anche il punto di forza di questi dispositivi, ossia la rapidità con cui svolgono ogni compito e con cui, per esempio, dimezzano i tempi di cottura rispetto ad un forno elettrico.

Un forno però non vale l’altro, ne esistono tanti modelli quante sono le tipologie di utenti. Possiamo però dire che esistono dispositivi semplici e basilari, ossia quelli che non si allontanano dalle tre funzioni essenziali che ne hanno decretato il successo: scongelamento, riscaldamento e cottura con le microonde, a cui spesso si aggiunge il grill e la possibilità di combinarli. Questi sono anche i modelli più economici, utilizzati per lo più da chi non ama cucinare e delega a loro tutta la fatica, oppure da chi è ancora strettamente legato a pentole e fornelli e se ne serve soltanto per velocizzare alcuni passaggi.

Il mito per cui questi apparecchi siano utilizzati solo da chi non sa cucinare è stato oramai ampiamente sfatato. Infatti sono tantissimi i modelli professionali apprezzati dai cuochi più navigati e che non smetterebbero mai di cucinare. Questi forni si sono arricchiti di interessanti modalità di cottura o di preparazione che permettono di risparmiare tempo e ottenere risultati perfetti e saporiti. La modalità crisp è solo la più famosa, ma abbiamo anche la possibilità di friggere, cuocere a vapore oppure la lievitazione degli impasti e la fermentazione dello yogurt. Acquistare forno a microonde è diventato quindi oggi un investimento che vi permetterà di avere più elettrodomestici in uno solo.

Tenendo conto di quanto detto finora è essenziale poi porsi due domande in fase di scelta: “per cosa lo utilizzerò?” e “quale modello è adatto alla mia casa?“. Esistono infatti due grandi categorie, quelli da libero posizionamento e quelli da incasso. La scelta è influenzata principalmente dallo spazio a vostra disposizione e da specifiche esigenze come, per esempio, la volontà di sostituire il forno elettrico con qualcosa di più moderno e completo. Infine, esistono anche forni che si pongono come oggetti di design e che non abbiamo trascurato nella serie di guide all’acquisto dedicate che abbiamo realizzato per aiutarvi nella scelta.

