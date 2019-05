Microonde Whirlpool incasso: una moderna soluzione per risparmiare spazio in cucina

Microonde Whirlpool incasso: quale comprare

Pur essendo dei prodotti ancora di nicchia, il settore dei microonde da incasso si sta pian piano allargando. Sono infatti una delle soluzioni più moderne e furbe per risolvere problemi di spazio e di arredamento in cucina. I microonde da libero posizionamento, pur essendo disponibili in diverse dimensioni, potrebbero non adattarsi per niente alle cucine più piccole e ingombre oppure non essere apprezzati da chi preferisce non avere nulla sui ripiani. I microonde da incasso aiutano a creare e a mantenere un ambiente ordinato, senza rinunciare per forza ai loro vantaggi. Sono la migliore risposta se si hanno degli spazi nei mobili che si desidera riempire o se si vuole sostituire il vecchio forno elettrico con un modello all’avanguardia. Tra i migliori modelli sul mercato vi sono senza dubbio i Whirlpool. L’azienda statunitense è sempre in prima linea per offrirci prodotti duraturi e affidabili e che presentino sempre quelle innovazioni che l’hanno resa una delle maggiori produttrici di elettrodomestici al mondo.

I microonde da incasso sono più costosi rispetto a quelli da libero posizionamento e in molti casi anche rispetto ai forni elettrici. In questa guida dedicata ai microonde Whirlpool incasso prenderemo in esame due modelli, presentati per fascia di prezzo crescente. Prima di sceglierli tenete conto principalmente dello spazio che avete a disposizione, mentre per il resto seguite i parametri di scelta che hanno indirizzato la nostra selezione.

Il primo fattore da considerare riguarda le funzioni. La gamma di modalità offerte da questi microonde è ristretta rispetto a quelle integrate nei modelli mobili. Scongelamento e riscaldamento sono onnipresenti, ma se ci spostiamo sulla cottura c’è meno scelta. Non si rinuncia però al Dual Crisp che, anche nei modelli con solo grill può essere sfruttato per ottenere i risultati di un forno elettrico. Salendo di prezzo si trovano poi anche microonde che sfruttano il ventilato Forced Air, la scelta migliore se siete interessati ad un tipo di cucina più tradizionale che eguagli i forni elettrici. Anche i microonde Whirlpool incasso si avvalgono della Tecnologia 3D e del Sesto Senso per ridurre i consumi e garantire risultati uniformi in cottura.

La velocità è il secondo fattore da considerare. Uno dei vantaggi dei microonde è appunto la possibilità di ridurre i tempi di attesa e cottura e ciò è possibile se il forno dispone di un buon wattaggio. I Whirlpool non scendono mai al di sotto degli 800 W che salgono sempre quando combinati al grill e al ventilato, assicurando prestazioni eccellenti.

Infine vanno considerati design e capacità. Lo stile del microonde è importante perché deve ben armonizzarsi all’arredamento e per questo l’azienda punta su forni adatti ad ogni ambiente, eleganti e curati in ogni dettaglio, realizzati in acciaio inox anti-impronte anche per facilitarne la pulizia quotidiana. Passando alla capacità, questa è minore rispetto ai classici forni elettrici e si attesta sempre sui 30-40 litri, perfetti per ogni tipo di famiglia e che non pongono mai limiti alla fantasia!