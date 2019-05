Microonde vintage: il retrò al passo con l'innovazione

Microonde vintage: quale comprare

Anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto quando si è in procinto di acquistare un elettrodomestico. Se poi l’intenzione è quella di posizionarlo sui ripiani dove tutti possono vederlo sempre, allora il design diventa la prima caratteristica da valutare. E questo vale soprattutto in cucina: impastatrici, macchine del caffè, bollitori e quant’altro sono spesso veri e propri oggetti di arredamento, curati in ogni minimo particolare per armonizzarsi con tutti gli ambienti e diventarne spesso l’oggetto cardine. A non passare mai di moda nel campo del design è il vintage, capace di unire la modernità dei materiali, delle funzioni e dei consumi a linee retrò che trasformano la casa in una caffetteria americana anni ’60 e che contribuiscono a stimolare la creatività ad ogni piatto. I microonde non possono certo essere esentati da questo particolare revival e anzi si trovano tra i nomi di punta della tendenza. Il microonde per eccellenza è infatti quello da libero posizionamento e, siccome questi vanno ad occupare gli spazi liberi sui ripiani della cucina, si presta sempre un minimo di attenzione al loro stile. In questa guida all’acquisto vi consigliamo i migliori microonde vintage, ma prima di passare ai prodotti vi illustriamo come li abbiamo selezionati e quali sono le caratteristiche tecniche da considerare oltre a quelle estetiche appena viste.

Innanzitutto, i microonde sono tanto apprezzati per la velocità, infatti ogni compito viene svolto dimezzando le tempistiche impiegate dai classici elettrodomestici o comunque in pochissimo tempo. La velocità dipende però in larga parte dalla potenza del dispositivo e per ottenere sempre dei buoni risultati è bene che sia superiore ai 600 W. I microonde che abbiamo selezionato si attestano sugli 800 W, che salgono quando è presente anche il grill. Questi sono dei valori perfetti nonostante i microonde vintage siano dei modelli molto basilari.

Passiamo così al secondo fattore che riguarda appunto le funzioni. Purtroppo questi microonde sono molto semplici e svolgono soltanto le funzioni di scongelamento, cottura e riscaldamento rapido senza avventurarsi in modalità di cottura più complesse come per esempio il crisp o la cottura a vapore. Se siete alla ricerca di un elettrodomestico bello, semplice, ma comunque performante vi consigliamo di orientarvi sui modelli che integrano anche il grill, presenza non troppo scontata e che assicura comunque maggiore velocità e piatti più croccanti. Alcuni dispositivi presentano poi anche dei programmi automatici di cottura, un’ottima soluzione che rende il microonde più versatile.

Infine, è importantissima anche la capacità del vano interno che in questi particolari modelli oscilla tra i 20 e i 25 litri, valori ideali per piccole o medie famiglie, dato che in generale si rivolgono a chi cucina poco. Vediamo ora i microonde che abbiamo scelto, disposti in ordine di prezzo che comunque è sempre abbastanza basso e oscilla tra gli 80 e 150 euro, variando in base al colore scelto.