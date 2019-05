Microonde Sharp: per non rinunciare né alla qualità né al gusto

Microonde Sharp: quale comprare

Oltre un secolo fa nasceva in Giappone la matita meccanica o portamina e l’azienda produttrice si ispirava al suo nome originale (ever-ready sharp) per il proprio marchio: Sharp. Il brand non proseguì sulla strada della cancelleria d’ufficio e ben presto si spostò sullo sviluppo della nascente e rivoluzionaria tecnologia. Prima le radio, poi i televisori e più tardi anche i computer, ma l’invenzione che ne assicurò il successo mondiale fu la prima calcolatrice portatile. L’innovazione tecnologica però riesce sempre a farsi strada verso la cucina e anche Sharp non si è tirata indietro di fronte alla possibilità di realizzare elettrodomestici che potessero migliorare la qualità della vita delle persone anche nel settore culinario.

Quando si parla di microonde la filosofia di Sharp è rigorosa: favorire sì una dieta sana, ma non rinunciare mai e per nessun motivo ai sapori. Se infatti fino a qualche anno fa i microonde erano semplici accessori per risparmiare tempo, oggi sono macchinari fondamentali soprattutto per cucinare, a discapito di tanti altri elettrodomestici, primo su tutti il forno tradizionale. I microonde Sharp permettono di ottenere ottimi risultati in poco tempo con ogni tipo di preparazione e senza che il gusto degli alimenti sia alterato in nessun modo. Inoltre sono prodotti affidabili, sicuri e duraturi, curati nell’estetica per infondere un tocco di eleganza all’ambiente. Prima di inoltrarci in questa guida all’acquisto e vedere i due prodotti selezionati, soffermiamoci sulle caratteristiche che abbiamo preso in considerazione in fase di scelta.

Partiamo innanzitutto con il dire che la nostra selezione per microonde Sharp seguirà la classificazione dell’azienda, dividendo i prodotti tra microonde con grill e microonde combinato con ventilato. Questi microonde infatti puntano più sul tipo di cottura effettuato che non a funzioni particolari e ricercate. Tutti si avvalgono comunque delle funzioni base di scongelamento e riscaldamento e di alcuni programmi automatici specifici per alcune tipologie di cibo. Noi vi consigliamo di orientarvi su un modello solo grill se cercate un microonde che sia più veloce di un forno elettrico, ma con il quale comunque svolgere piccole azioni quotidiane o cuocere pasti non troppo elaborati. Mentre, se state cercando proprio un dispositivo che possa competere con il forno tradizionale a livello di risultati ottenuti, ma che sia più veloce e versatile, allora è il modello combinato ciò che fa per voi. Inoltre, quest’ultimo modello sfrutta il ventilato anche nella funzione crisp, arricchita dal piatto doratore in dotazione.

Ricollegandoci a quanto appena detto, il secondo fattore da considerare è la velocità del microonde, strettamente legata alla sua potenza. Tutti i microonde Sharp hanno un wattaggio minimo di 900 W, che supera i 1000 W quando combinato al grill. Ovviamente, la presenza del forno ventilato lo renderà più potente e quindi anche più veloce.

Infine, altri fattori da considerare sono la semplicità di utilizzo e manutenzione e la capienza. Per quanto riguarda il primo parametro, i microonde Sharp non sono troppo complessi da utilizzare proprio perché si avvalgono di poche funzioni, mentre la loro pulizia è rapida dato che sono realizzati interamente in acciaio inox, sia all’interno che all’esterno, un materiale di qualità, igienico, semplice da pulire e che non trattiene odori e batteri. La capienza, invece, va scelta in base alla grandezza del vostro nucleo famigliare: quelli selezionati da noi sono microonde da 25 e da 28 litri, il primo ideale per famiglie piccole e il secondo rivolto a quelle più numerose.