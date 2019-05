Microonde LG: come vivere al meglio la cucina

Microonde LG: quale comprare

L’azienda sudcoreana che siamo abituati a chiamare LG ha fatto del suo nome per esteso, Life’s Good, la propria filosofia di vita. Nel settore degli elettrodomestici è uno dei marchi su cui riponiamo più fiducia, grazie ai suoi dispositivi intuitivi e semplici da utilizzare e che, senza dimenticare la tradizione, si dimostrano sempre al passo con i tempi. Le tecnologie smart e 3D che si sono rivelate rivoluzionarie nei dispositivi di intrattenimento domestico come i televisori, sono state poi reinterpretate e adattate ad ogni apparecchio, sino ai microonde. Con la linea NeoChef, LG ha realizzato dei microonde semi-professionali alla portata di tutti, permettendo ad ogni utente di preparare piatti stellati in pochi passaggi. Infatti abbiamo una grandissima varietà di modelli tra cui scegliere e anche quelli più economici offrono un ampio ventaglio di funzioni. In questa guida all’acquisto vi presentiamo i migliori microonde LG, suddivisi per fascia di prezzo, ma prima vediamo insieme quali caratteristiche abbiamo considerato nella scelta.

Come primo fattore è bene analizzare le funzioni, quindi scegliere in base a ciò che il microonde ci permetterà di fare. Questi microonde si rivolgono soprattutto a chi ama cucinare e quindi ne sfrutterebbe tutte le funzioni. Pur integrando scongelamento e riscaldamento, non sono adatti a chi cerca qualcosa di molto semplice. Si avvalgono infatti di tantissime modalità di cottura particolari come la fermentazione dello yogurt e la cottura al vapore. Inoltre, i microonde LG sono perfetti per chi vuole mantenere uno stile di alimentazione più corretto e attento e permettono di rinunciare ai grassi, ma senza dire addio al gusto grazie alle innovative Healthy Fry e Healthy Roasting. I modelli più avanzati poi rivisitano quest’ultima consentendo di arrostire come con una griglia a carbonella, grazie anche al doppio grill e alla funzione ventilata. Inoltre, dove presenti cottura a vapore o Healthy Roasting possiamo sempre essere certi di trovare in dotazione i giusti accessori dedicati, come vaporiere e piatti crisp.

Il secondo parametro da considerare è la velocità, tra i vantaggi più apprezzati di questi dispositivi e che dipende principalmente dalla potenza del dispositivo. Negli LG questa raggiunge ottimi valori intorno ai 900 W, e sale sui 1500-1800 W quando il microonde è combinato al grill o anche al forno ventilato. Inoltre, ogni apparecchio si avvale della tecnologia Smart Inverter che ci permette di gestire in autonomia la potenza delle microonde e che distribuisce meglio il calore per una cottura uniforme e più veloce.

Terzo fattore da considerare è la capienza interna del microonde, misurata in litri. LG non realizza dispositivi troppo piccoli, ma anzi privilegia le dimensioni standard di 23-25 litri, che sono adatte per famiglie di dimensioni medie. Tuttavia, i modelli più costosi e completi arrivano anche a 40 litri, più ingombranti quindi a livello di struttura, ma ideali per le famiglie più numerose o per chi ama cucinare senza limiti.

Infine, non è da sottovalutare nemmeno la semplicità complessiva del dispositivo, di modo che l’uso e la manutenzione non rubino tempo prezioso. Pur avendo tante funzioni, l’uso dei microonde LG rimane abbastanza chiaro e non si perde tra mille comandi, mentre i rivestimenti interni EasyClean favoriscono una pulizia molto rapida ed eliminano oltre il 99% di batteri.