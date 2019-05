Microonde Electrolux: l'elegante semplicità dei modelli dell'azienda svedese

Microonde Electrolux: quale comprare

Electrolux è tra i più grandi produttori al mondo di elettrodomestici, forte di una lunghissima esperienza maturata sin dal 1910. Dopo aver mosso i primi passi a Stoccolma come piccola azienda specializzata in aspirapolvere, estese il suo interesse ad ogni settore domestico, con speciale occhio di riguardo ovviamente alla cucina. Oggi è una multinazionale che raccoglie al suo interno tanti altri marchi in cui riponiamo a ragione la nostra fiducia, come AEG e Rex. Gli elettrodomestici Electrolux sono apprezzati perché garantiscono tanti anni di utilizzo prima che l’usura si faccia sentire e perché sono molto intuitivi e alla portata di tutti, anche se hanno prezzi leggermente più alti della media. Electrolux offre diverse soluzioni nel campo dei microonde, dato che oramai difficilmente si rinuncia a questo elettrodomestico diventato parte essenziale di ogni cucina. Infatti, chi non sa cucinare lo considera il Sacro Graal della casa, chi cucina per passione se ne serve per dimezzare i tempi di preparazione, ma tutti lo considerano un accessorio salvavita e scongela cena. La nostra selezione per microonde Electrolux si suddivide in modelli da libero posizionamento e da incasso, presentati per prezzo crescente. Ma prima di vedere i microonde scelti, fermiamoci un attimo ad analizzare i parametri che abbiamo considerato.

Partiamo dalle funzioni, che generalmente sono il discrimine più grande nella scelta. I forni a microonde Electrolux però sono estremamente basilari e permettono soltanto di scongelare, riscaldare e cuocere combinando il microonde al grill. Si rivolgono quindi a quelli utenti che ricercano soltanto un’ausilio e sono perfetti anche per chi ha una certa età. La situazione varia quando si passa ai microonde da incasso, che in più dispongono di programmi automatici e del forno ventilato, ottimo per cucinare proprio come con un forno elettrico.

I fattori di scelta a questo punto si spostano su altri fronti, primo tra tutti la capacità del microonde, misurata in litri e da scegliere in base alle vostre esigenze specifiche. Se vivete soli o avete una famiglia molto piccola o ancora cucinate pochissimo e svolgete solo semplici mansioni allora per voi il modello da 21 litri è perfetto. Se invece cercate qualcosa di più capiente, per una famiglia numerosa e anche per cucinare, allora vi consigliamo il microonde da 28 litri.

Terzo importante parametro è poi la potenza, al quale si ricollega la velocità, il principale vantaggio che si ricerca nei microonde. Tutti i forni Electrolux hanno un wattaggio minimo di 800 W per le sole microonde che sale sempre oltre i 1000 W quando combinato. Più il forno è potente e più è veloce.

Infine, abbiamo considerato anche la semplicità complessiva di questi dispositivi, importante poiché si rivolgono principalmente ad utenti base. Sono comunque microonde con pochissime impostazioni, gestibili tramite due manopole apposite e perfetti per chi non è pratico con la tecnologia. Sono poi realizzati interamente in acciaio inox, materiale molto elegante e smaltato all’interno per prevenire le incrostazioni.