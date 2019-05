Microonde Daewoo: una moderna tradizione

Microonde Daewoo: quale comprare

Daewoo è stata per lungo tempo uno dei maggiori gruppi aziendali sudcoreani, affiancata da Samsung e LG. Elettronica, telecomunicazioni, automobili e trasporti navali sono solo alcuni dei campi in cui si è distinta, spianando spesso la strada a nuovi modi di pensare e a tecniche all’avanguardia. Nel settore culinario il suo interesse si focalizza sui soli microonde, proponendo una gamma di modelli diversi gli uni dagli altri, con attenzione non solo al lato tecnico, ma anche a quello estetico. Ha avuto infatti particolare successo la linea vintage che, grazie alle sue forme e ai suoi colori, ci riporta direttamente negli anni ’60. Nella nostra guida troverete non solo questo modello retro, ma anche altri prodotti che abbiamo selezionato tenendo conto di una serie di fattori che riteniamo essere estremamente importanti per voi nella scelta di questo elettrodomestico.

Il primo fattore da considerare sono le funzioni del microonde. Una particolarità della linea Daewoo, una vera e propria scelta di brand potremo dire, è la realizzazione di forni a microonde basilari. Questi sembrano avere come target chi è alle prime armi o chi vuole un microonde solo ed esclusivamente per svolgere quelle mansioni che hanno reso questo prodotto indispensabile: riscaldare, scongelare e cuocere di tanto in tanto qualche pasto al volo. Per questo non sempre si rende necessario il grill, tanto che sono pochi i modelli che lo integrano e sono quelli che si attestano su una fascia di prezzo media. In generale comunque, proprio in virtù di quanto appena detto, i prezzi non sono esagerati ma anzi alla portata di tutti. Come ogni azienda però anche Daewoo ha sviluppato dei propri e particolari sistemi di cottura, che prevedono interni lavorati a nido d’ape o superfici concave riflettenti che catturano le microonde per poi rifletterle su ogni parte del cibo.

Il secondo fattore che dovete tenere a mente è la velocità. Per quanto semplici, tutti i microonde garantiscono una riduzione dei tempi di preparazione e attesa, che dipende in larga parte dalla potenza del dispositivo. I microonde Daewoo hanno una potenza minima di 700 W che va a superare i 1000 W quando combinata al grill. Perciò se ricercate la rapidità puntate sui modelli dotati di grill.

Infine, prestate attenzione alla capienza del microonde, che si misura in litri. Daewoo punta su modelli compatti ed essenziali, che oscillano tra i 20 e i 23 litri, perfetti per piccole famiglie o comunque in generale per piccole mansioni quotidiane o per cucinare pasti non abbondanti.