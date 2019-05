Microonde Candy: semplicità e innovazione per ogni utente

Microonde Candy: quale comprare

L’azienda italiana Candy, ad oggi uno dei nomi di punta nel settore mondiale degli elettrodomestici, nacque a Monza nel 1945 e raggiunse subito il successo con il suo primo prodotto: una lavatrice. Da allora il suo target non è cambiato e ha cercato ogni volta di offrire il meglio nel campo domestico con prodotti come lavastoviglie, frigoriferi e microonde che fossero innovativi e moderni, ma semplici e alla portata di tutti. Candy si distingue poi anche per una grandissima cura del lato estetico dei suoi prodotti, che diventano anche oggetti d’arredamento in grado di armonizzarsi e dare carattere alla casa. Sul fronte dei microonde, Candy offre una vasta gamma di modelli i cui prezzi si mantengono su una fascia medio-bassa e che semplificano la vita in cucina di ogni utente. Noi abbiamo selezionato i migliori modelli, suddividendoli tra microonde da incasso e da libero posizionamento (a loro volta divisi in linea classica e in linea vintage). Ma prima di vedere le caratteristiche di ogni prodotto, soffermiamoci sui fattori che hanno influenzato la nostra scelta e con i quali dovrete orientare la vostra.

Iniziamo con le funzioni e con lo specificare che i forni Candy non sono microonde professionali: per quanto offrano tantissimi programmi preimpostati, non fanno di queste funzioni il proprio punto di forza. Troviamo quindi microonde che puntano soprattutto su scongelamento, riscaldamento e cottura combinata microonde e grill. Salendo di prezzo però è possibile imbattersi in modelli più versatili che integrano la funzione ventilata. Quest’ultimi si rivolgono ad utenti più esigenti o comunque avvezzi alla tecnologia, che non avranno problemi ad interfacciarsi ad uso del dispositivo combinato ad un’app. Dispongono inoltre di modalità crisp e light per preparare piatti diversi dai soliti.

Il secondo fattore da valutare è poi la velocità, influenzata dalla potenza stessa del microonde. Infatti più il dispositivo è potente e più è veloce nello svolgere le diverse azioni. Candy realizza modelli che, per quanto semplici, non scendono mai sotto i 700 W, che salgono a sfiorare anche i 1000 W quando combinati al grill.

Passiamo ora alla capienza, un parametro importantissimo che dovrete scegliere valutando bene le vostre esigenze. Infatti troviamo modelli molto capienti, ma anche leggermente ingombranti da 30 litri che sono l’ideale per le grandi famiglie, per chi cucina tanto o aspira a sostituire del tutto il forno elettrico. I modelli più basilari sono poi anche i più piccoli, con vani interni da 20 litri, adatti quindi per compiti immediati o comunque per chi vive solo e non cucina che rare volte.

Infine, va valutata anche la semplicità del dispositivo. Un microonde non professionale si rivolge anche a chi non è pratico di tecnologia e potrebbe confondersi con dispositivi molto elaborati. Candy mantiene sempre buon grado di usabilità ma, come accennato sopra, ci sono modelli che avvalgono anche dell’uso di un’app che magari non sono la scelta migliore per un’utente base.