Microonde Bosch: i migliori modelli

La nostra analisi

Perché fidarti di noi

Ridble è il primo sito in Italia dedicato alle guide all’acquisto per tre motivi: è, innanzitutto, il sito dedicato alle guide all’acquisto più longevo, avendo compiuto 6 anni il 18 febbraio 2019. Inoltre è il primo sito di guide all’acquisto per numero di guide a disposizione: ne offriamo oltre 2000, sempre accessibili per gli utenti. Ridble è, infine, il primo sito in Italia di guide all’acquisto per numero di ordini online generati: sono stati oltre 100.000 quelli effettuati nel 2018.

Sono infatti migliaia i lettori che si sono già fidati di noi per trovare il miglior prodotto per le loro esigenze, ed il perché è semplice: il nostro compito è quello di monitorare e seguire costantemente i prodotti al fine di testarli, analizzarli e confrontarli fra loro per suggerire solo i più degni di nota. La qualità del nostro lavoro è testimoniata dal fatto che il 98% degli utenti che hanno fatto un acquisto attraverso le nostre guide hanno dichiarato di essere rimasti pienamente soddisfatti del prodotto consigliato. Infatti solo il 2% degli utenti ha richiesto il reso del prodotto acquistato tramite una nostra guida. Nel corso di questi anni abbiamo risolto i più disparati dubbi sugli acquisti non solo in Italia, ma affermandoci anche in mercati più complessi e sensibilmente diversi, come quello spagnolo. Possiamo quindi dire che in questi anni abbiamo creato un vero e proprio “metodo Ridble” per consigliare i prodotti da acquistare.

Uno dei cardini di questo modello è rappresentato dalle competenze e conoscenze che i nostri Specialist devono necessariamente arrivare ad avere anche solo per realizzare una guida all’acquisto. Difatti, per diventare Specialist di Ridble è necessario studiare e testare circa 100 prodotti, al fine di dimostrare di essere realmente degni di aiutarvi nelle scelte più difficili. Inoltre ogni Specialist si dedica interamente ad una specifica categoria merceologica, perché non crediamo nei “tuttologhi”: ognuno ha delle aree di competenza, e non scrive di tutto solo per generare traffico.

Io sono Sara, la specialist dei microonde, e qui su Ridble ogni giorno studio e testo i migliori prodotti per la cucina, alla ricerca di funzioni innovative che ci semplifichino la vita e riducano i tempi di preparazione, senza mai voltare le spalle alla tradizione, ma anzi tenendola sempre come punto di riferimento. La mia cucina ormai fa invidia a quella dei grandi chef: esistono tanti microonde ricchi di funzioni interessanti che io ho sperimentato a fondo, tanto che ora non hanno più segreti per me.

Un altro importante fattore del nostro modello è che le nostre guide all’acquisto sono sempre aggiornate. Infatti ogni mese aggiorno personalmente tutte le guide di mia competenza. Potete quindi essere certi che ogni volta che consulterete una nostra guida troverete i migliori prodotti da comprare in quello specifico momento.

A conferma del nostro impegno, vi basti pensare che la nostra competenza in materia di guide all’acquisto è riconosciuta dai brand più importanti al mondo. Siamo, ad esempio, tra i pochi siti al mondo ad aver realizzato una guida all’acquisto direttamente su Amazon Italia.

Come selezioniamo i prodotti

I Microonde Bosch che trovate in questa guida all’acquisto, sono scelti seguendo il metodo Ridble. Abbiamo sviluppato questo modus operandi nel tempo e ogni specialist lo applica ogni giorno alla propria categoria di competenza. Quindi, per assicurarci di consigliare sempre prodotti idonei seguiamo quattro rigorose fasi:

La prima fase, che porta i microonde alla nostra attenzione, è la loro ufficializzazione tramite comunicati stampa da parte di Bosch, eventi del settore e altre fonti affidabili. Ci informiamo quindi quotidianamente sui nuovi prodotti e sulle tecnologie che si possono trovare sul mercato, senza badare però a rumors, indiscrezioni o chiacchiere. L’esistenza di un prodotto non è però abbastanza e prima di inserirlo nelle guide, dobbiamo assicurarci che soddisfi il secondo requisito: l’eleggibilità, essere quindi realmente acquistabile in Italia, sia negli store online che nei negozi fisici.

La terza fase è quella della prova. Infatti, è necessario testare i prodotti affinché lo specialist comprenda i punti di forza e di debolezza di ognuno per poter poi esprimere un giudizio sincero e sicuro. Solo così può sapere quali esigenze ogni modello è in grado di soddisfare e può consigliare il miglior forno a microonde per ogni tipo di utente.

Infine, solo i prodotti che ottengono giudizi positivi sono selezionati e inseriti nelle guide all’acquisto. Ma non finisce qui, infatti, ogni mese lo specialist aggiorna tutte le sue guide e mette in discussione i prodotti precedentemente scelti, decidendo se sostituirli con altri testati nel frattempo e più adatti a coprire tutte le esigenze.

Se vuoi saperne di più del metodo Ridble visita la nostra pagina come lavoriamo.

Test tecnici

Anche nella scelta del migliore microonde Bosch ci sono una serie di test tecnici che è necessario effettuare. Parto sempre dall’analisi delle funzioni e per prime testo lo scongelamento e il riscaldamento. Il test che effettuo in entrambi i casi mira a verificare l’uniformità del processo. Usando delle fette spesse di pesce o carne congelate, osservo se lo scongelamento è omogeneo o se vi sono parti già cotte e altre ancora ghiacciate. Nel caso del riscaldamento di piatti già pronti invece, verifico che la parte interna non sia fredda mentre l’esterno è bollente. In questi modelli molto semplici il grill diventa un elemento essenziale per la cottura quindi lo sperimento su pizze, pane e gratin per rendermi conto se sia in grado di conferire maggiore consistenza e croccantezza ai piatti.

Nel caso dei microonde da incasso, seppure privi di ventilato, verifico che questi possano essere utilizzati per sostituire del tutto o almeno in parte i forni elettrici, quindi punto su piatti più tradizionali come arrosti o prodotti di pasticceria, valutando positivamente il microonde se i cibi sono più croccanti all’esterno e morbidi all’interno.

Se vi sono programmi automatici testo invece la loro versatilità, quindi la possibilità di cuocere anche cibi simili a quelli a cui la modalità è dedicata. Per esempio, cucinare altri tipi di verdure in un programma specifico per le patate. In tutti i test effettuati la velocità del dispositivo è un parametro che non perdo mai di vista, dato che è la caratteristica che li distingue dagli altri elettrodomestici. Calcolo le reali tempistiche impiegate per svolgere ogni compito così come la potenza necessaria, e se vi è un reale risparmio di tempo. Ma soprattutto con i programmi automatici verifico che non sia necessario ripetere i cicli più volte prima di ottenere piatti ben cotti.

Infine, senza affidarmi solo ai valori scritti su carta, esamino anche la capacità reale dei vani interni, sfruttandole il più possibile. Quindi cucino ogni volta tutto ciò che il microonde mi permette, facendomi un’idea concreta delle necessità che può soddisfare.