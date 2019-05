Microfono da gaming: come e quale scegliere

Microfono da gaming: quale comprare

Uno dei primi punti da mettere in chiaro è che il motivo dietro all’acquisto di un microfono da gaming deve essere necessariamente il desiderio di migliorare la qualità vocale nei propri contenuti multimediali. Per giustificare l’acquisto, quindi, bisogna avere questa necessità e le uniche attività legate al gaming con questa richiesta sono streaming ed editing.

Microfono cardioide o cuffie da gaming: quando scegliere uno piuttosto che l’altro

Un corollario di questa affermazione che ai meno ferrati in questo argomento potrebbe sembrare poco intuitiva è che questi microfoni risultano sconsigliabili per essere usati in voice-chat. La grande qualità di ricezione, purtroppo, viaggia in parallelo con l’estrema sensibilità del microfono e questo porta ad un grosso “difetto”: la trasmissione di suoni indesiderati (come il rumore di una tastiera meccanica, degli altoparlanti e di altri suoni ambientali).

Per quanto il microfono sia regolabile, partecipare ad una chat vocale con un utente che impiega questa tipologia di microfoni può essere davvero sgradevole. L’ultima cosa che serve in momenti che richiedono concentrazione per sentire i suoni più minuti è dover ascoltare suoni ambientali di chi usa questi microfono. Di conseguenza, vi suggeriamo di non usare i microfoni da gaming come sostituti di quello incorporato nell’headset per chattare.

Se il vostro intento però è quello di impiegarlo proprio per lo streaming allora l’acquisto di un microfono da gaming diventa quasi obbligatorio. La voce risulterebbe infatti indiscutibilmente più chiara e limpida rispetto a come si sentirebbe impiegando microfoni “canonici”. Questo fatto è ovviamente positivo, perché non solo migliora la qualità dei propri contenuti ma aiuta a potenziare anche il tasso di fidelizzazione del pubblico; nessuno ascolta volentieri uno streamer o youtuber dalla voce “sgranata”.

Le specifiche da guardare

Detto questo, gli aspetti da valutare quando si acquista uno di questi microfoni cardioidi sono i medesimi connessi a quelli degli headset da gaming. Nello specifico, si tratta di bit rate, gamma della risposta di frequenza, sample rate e supporto a gadget aggiuntivi come il Pop Filter.

Un gadget non essenziale nell’ambiente dei microfoni da gaming è il braccio di supporto per il microfono, chiamato gergalmente Boom Arm. Questo strumento, infatti, è concepito per mantenere il microfono in una posizione fissa ma un gamer senza postazione concepita per o streaming (chroma-key, pannelli di sfondo etc) troverebbe il boom arm più ingombrante che altro. Se desiderate effettuare video editing o streaming professionale l’acquisto di un Boom Arm è sicuramente giustificato, ma all’utente medio sconsigliamo l’investimento.