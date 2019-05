Memoria Nintendo Switch: la nostra guida alle migliori micro SD

Memoria Nintendo Switch: quale comprare

Prendendo dal mondo dei cellulari e dei tablet, Nintendo Switch presenta la possibilità di espandere comodamente e rapidamente la memoria disponibile. La console di Nintendo include infatti uno slot per schede micro SD, collocato all’interno dello scomparto da cui si estrae il piedino per reggere il tablet in posizione verticale, e il motivo per cui potresti voler espandere la memoria è presto detto: la console ha una memoria interna base di 32 GB, che tende a riempirsi piuttosto velocemente se collezioni molti giochi e non hai intenzione di disinstallarli dopo la conclusione. Può sembrare una cosa superflua, ma giochi come L.A. Noire possono riempirla quasi interamente da soli. Se inoltre intendi registrare video di gameplay o fare screenshot grazie alle funzioni integrate il rischio di finire in fretta lo spazio disponibile è estremamente alto.

Aggiungere all’acquisto una scheda micro SD risolve quindi questi problemi e assicura sonni tranquilli. Ci sono comunque problemi che Nintendo ha lasciato irrisolti: tra questi, è impossibile trasferire i salvataggi dei giochi sulla scheda micro SD. L’unico modo per separare salvataggi dalla console è di utilizzare il servizio online ad abbonamento, che consente di salvare i giochi in cloud.

L’installazione di giochi aggiuntivi resta quindi il motivo principale per l’acquisto di memoria Nintendo Switch. La console supporta modelli di schede micro SD fino a 2TB, una dimensione che riteniamo esagerata; al di sopra dei 256 GB a nostro parere è inutile andare, visto che si tratta di una quantità di spazio enorme per la maggior parte dei giochi necessari, che molto difficilmente verrà riempita (oltre al costo e alla mancanza di tagli). L’altra caratteristica principale da considerare è la velocità di trasferimento dati, che va a incidere sui tempi di caricamento e in certi casi può causare anche lag. In questa selezione abbiamo considerato questi fattori e scelto i modelli che giudichiamo migliori.