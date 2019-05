Memoria esterna è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di un prodotto di memoria espandibile per il proprio dispositivo. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere la migliore memoria esterna sul mercato più adatta alle tue specifiche esigenze.

L’universo degli accessori di memoria espandibile è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono accessori pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla di memoria esterna il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno i prodotti dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori prodotti di memoria espandibile sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Memoria esterna: i fattori da considerare

Scegliere una memoria esterna non è mai un capriccio. Utilizzare questa tipologia di periferica è diventata ormai un vero e proprio obbligo, sebbene le memorie integrate all’interno dei dispositivi quali smartphone, tablet, PC e compagnia cantante siano sempre più generose. Il motivo alla base è che tutti i dati, ormai sale per tutte le operazioni che svolgiamo, stanno diventando sempre più grandi, abbondanti, ricchi di informazioni. Basti pensare all’evoluzione di foto e video, sicuramente primi responsabili di questa crescita spasmodica di esigenza di storage: siamo ormai alle porte della risoluzione 8K, con algoritmi di compressione che hanno un po’ arginato parzialmente i problemi delle memorie troppo sature, ma solo in modo apparente.

Ecco quindi che, in tutti i contesti, avere una memoria di supporto è assolutamente essenziale. Ma come se ne sceglie una? Quali sono i fattori principali da tenere in considerazione quando si opta per una memoria esterna? Il primo elemento cardine da cui partire è ovviamente il formato: all’interno di che dispositivo o dispositivi dovrà finire la nostra memoria per ampliarne le capacità? Se si tratta di un PC, probabilmente bisognerà scegliere un SSD; diversamente se è lo storage – questo è il termine tecnico alternativo di memoria nei dispositivi elettronici – di uno smartphone, probabilmente la soluzione è una micro SD. Non vorrete di certo essere limitati nella installazione di app, software, o nell’acquisizione di foto e video, vero?

Scelto e capito il formato, è giusto capire di che capacità si ha bisogno. Questa è sostanzialmente proporzionale in base a quanto vi sentite stretti nelle operazioni quotidiane: dovete far video in 4K dallo smartphone? Allora sarà abbastanza importante lo storage che dovete pretendere dalla micro SD, visto che si parla di contenuti abbastanza grandi. Dovete creare una collezione di film ad alta risoluzione? Non vi basteranno di certo 250 GB di hard disk aggiuntivi, ma almeno 1 TB per stare tranquilli. La percezione della capacità è dunque un secondo elemento chiave; consideratelo sempre tenendo in considerazione che nelle nostre guide dedicate, ovviamente, vi aiuteremo anche a capire di quanto spazio effettivamente avete bisogno.

Un’altra considerazione da farsi, soprattutto proprio per quando si manipolano ampie porzione di dati, sono le performance: ogni memoria esterna ha delle velocità di trasferimento e scrittura, le quali vanno ovviamente ad impattare in termini di performance – tempi di attesa per le operazioni, piuttosto che per il lancio dei software. La cosa va ovviamente ad avere un output consistente sui prezzi delle memorie stesse: più saranno veloci, magari basate su memorie di archiviazione flash, più costeranno.

Non c’è però da dimenticare che, oltre alle periferiche da integrare all’interno dei dispositivi, troviamo anche svariate memorie esterne accessorie che si interfacciano magari tramite USB: citandone alcuni troviamo gli hard disk, o le chiavette USB. Quando è quindi il caso di scegliere una periferica esterna rispetto ad una interna? Niente paura: le nostre guide di seguito vi verranno incontro!

I migliori prodotti per ogni tipologia

La prima sezione della nostra collana dedicata ai dispositivi di memoria esterna, è focalizzata ad offrirti una panorami dei migliori modelli per ogni diversa tipologia di prodotto. Idealmente ogni tipologia è pensata per uno specifico utilizzo o esigenza che dovrebbero essere più chiari dopo aver letto le informazioni presenti nel primo paragrafo.

Memoria espandibile: le diverse soluzioni

Se nella prima sezione ci siamo focalizzati sulle migliori soluzioni per la memoria esterna, in questa sezione abbiamo, invece, pensato di ospitare le guide all’acquisto che riguardano prodotti non trasportabili. Si parla più di memoria espandibile che esterna. Sono, infatti, prodotti che prevedono un’installazione all’interno del vostro computer.

Memoria espandibile per dispositivi Apple

Come è facile intuire, questa sezione è interamente dedicate a guide all’acquisto che riguardano prodotti che possono essere utilizzati con i dispositivi Apple. Date le profonde differenze ed evoluzioni di alcune gamme di computer della mela morsicata, abbiamo pensato di creare guide molto specifiche per i principali modelli.

Guide all’acquisto dagli altri hub

Sebbene l’argomento memoria esterna possa essere considerato dalla maggior parte del pubblico come un team prettamente informatico o comunque legato al mondo dei computer. Effettivamente in ambiti completamente differenti il tema dello spazio di archiviazione può comunque assumente un ruolo importante. Ecco perché abbiamo deciso di inserire in questa collana alcune guide all’acquisto che appartengo al mondo dei videogiochi o della fotografia, ma che comunque fanno sempre parte dell’argomento memoria espandibile.