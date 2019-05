Memoria esterna Xbox One: come espandere lo spazio d'archiviazione

Memoria esterna Xbox One: quale comprare

Il motivo dietro all’acquisto di una memoria esterna Xbox One è semplice: espandere la capacità di memorizzazione della propria console, così da non dover continuare a disinstallare/reinstallare i nostri giochi e contenere senza alcun problema la nostra libreria in un unico posto. La loro importanza diventa ogni anno sempre più evidente, vista la costante uscita di giochi AAA che per un motivo o per un altro occupano uno spazio notevole, DLC corposi o addirittura immensi texture pack 4K per i giochi Xbox One X che supportano questa funzione.

Il primo suggerimento che vi diamo è di rimanere nella fascia 1 – 4 TB. Andando sotto il TB il prodotto sarebbe inadeguato, mentre oltre 4 TB il costo in relazione alla capacità sarebbe insensato. Subito dopo, invece, bisogna andare a guardare la tipologia di connessione che supporta la memoria esterna Xbox One in questione.

L’importanza della velocità di trasmissione

Per poter sfruttare un qualsiasi Hard Disk esterno con la nostra Xbox One bisogna categoricamente assicurarsi di una cosa, ovvero che supporti la connettività USB 3.0 o superiore. Stando sotto a questo standard, infatti, il prodotto non sarebbe in grado di trasferire i dati ad una velocità sufficiente per consentire alla console di avere performance adeguate. Chiaramente caricare i dati in un tempo ragionevole è una cosa essenziale, quindi è importante garantire che un HDD sia in grado di riuscire a lavorare ad un livello che offra quantomeno performance paragonabili a quelle dell’unità di memoria interna.

Ebbene, se da un lato Xbox One risulta un prodotto relativamente “antiquato” e supporta solamente l’obsoleta interfaccia SATA II, con Hard Disk da massimo 5.400 RPM e 3 Gbit/s di trasmissione dati, dall’altro grazie alle porte USB 3.0 (presenti sia su Xbox One che Xbox One S e Xbox One X) arrivano a 5 Gbit/s. Di conseguenza, la velocità di trasmissione di una memoria esterna Xbox One è pressoché identica a quelle dell’Hard Disk interno. Non abbiate paura, quindi, di acquistare uno di questi prodotti e cadere vittima di tempi di caricamento lunghissimi.

SSD o HDD?

L’ultima cosa che desideriamo evidenziare tecnicamente non è un aspetto tecnico da valutare ma quando e se effettivamente può essere preferibile optare per un SSD invece che un HDD. Ebbene, se siete possessori di una Xbox One o Xbox One S la risposta è semplice: non comprate assolutamente SSD. La loro velocità superiore, infatti, non viene sfruttata in alcuna maniera da queste piattaforme.

Chi di voi è munito di una console Xbox One X, che vi ricordiamo supportare pienamente l’interfaccia SATA III, potrebbe effettivamente pensare di comprare un SSD gaming al posto di un Hard Disk. Xbox One X, infatti, riesce a sfruttare la velocità superiore degli SSD. All’utente, quindi, si apre un dilemma: visto il costo superiore “al GB” di un SSD rispetto ad un HDD, sebbene questo offra velocità nettamente superiori conviene espandere notevolmente la capacità di storage con un HDD oppure espanderla poco ma velocizzarla notevolmente con un SSD? La risposta è “dipende da quel che preferite”.