Marshall speaker: scopriamo le migliori soluzioni del brand inglese

Marshall Woburn

Chiudiamo la nostra guida sui Marshall speaker con un piccolo mostro di potenza: il Marshall Woburn. Come si può vedere dalla foto qui di fianco, l’azienda inglese è riuscita ad integrare un mondo di roba all’interno di un prodotto che ricalca in tutto e per tutto i grandi amplificatori che è possibile vedere in praticamente tutti i concerti rock (e non solo). Come abbiamo sottolineato all’interno del capitolo introduttivo, Marshall investe molte energie sul design dei suoi speaker Bluetooth, cercando di “mimare” il più possibile il look & feel degli amplificatori.

Il Woburn non è da meno ed infatti, una volta acceso sembra di avere in casa un vero amplificatore da concerto. Questo è dovuto alla presenza di un amplificatore classe D da 50 W per i bassi e due amplificatori classe D da 20 W per le alte frequenze. La somma di 90 W di potenza dovrebbe darvi idea della quantità di baccano che il Woburn è in grado di fare se sparato a massima potenza. Tornando un attimo indietro al design, questo Marshall speaker presenta la classica lavorazione simil pelle con le manopole tanto apprezzate dagli estimatori del brand inglese.

Oltre alla vistosa griglia con tanto di logo, la porzione frontale dispone di potenziometri e tasti fisici per comandare le varie funzioni dello speaker. Quello che fa più gola e certamente la presenza di tutto il necessario per lo streaming di musica. Oltre al pieno supporto ad Apple AirPlay, Spotify e la ChromeCast di Google, lo speaker dispone di moduli Bluetooth e Wi-Fi per il collegamento a dispositivi esterni come smartphone o tablet. Visto le dimensioni (400 x 308 x 200 mm) ed il peso (quasi 8 kg), il Woburn è consigliato ad un particolare tipo di utente: chi ha molto spazio a disposizione (90 W di potenza audio hanno bisogno di tanta “aria” per esprimersi al meglio) e non teme il dover spendere una cifra importante e chi è alla ricerca di una soluzione che permette di utilizzare l’entrata RCA (sul retro) così come l’entrata jack da 3.5.