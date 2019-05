Macchine fotografiche Polaroid: i modelli migliori

Polaroid Pop

L’ultima fotocamera di questa guida è la Polaroid Pop, un modello dalle ottime prestazioni che stampa fotografie in formato quadrato, come il suo aspetto. Abbiamo seguito questa fotocamera fin da quando è stata annunciata per poi provarla in anteprima a IFA 2017 di Berlino.

Come la Snap Touch di cui abbiamo parlato sopra, anche la Pop è in grado di salvare le foto su una micro SD per decidere se e quando stamparle. In questo modello il sensore è da ben 20 megapixel e il display è un LCD da 3.97 pollici touchscreen. Oltre al Bluetooth è dotata anche di chip WiFi per lo scambio di file con altri dispositivi. Con questa Polaroid Pop è anche possibile registrare video in 1080p e creare delle simpatiche GIF scegliendo direttamente dalla fotocamera il numero di scatti e di fps. Si tratta di un modello sicuramente più performante della Snap Touch che però di contro ha il formato utilizzato.

Polaroid Pop è una fotocamera che riscrive il concetto di fotografia istantanea. Le cartucce compatibili con questo modello sono le ZINK Pop che, come abbiamo già detto, hanno un formato quadrato.