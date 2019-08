Macchine del caffè Delonghi: qualità per tutti i sistemi

Macchine del caffè Delonghi: quale comprare

Nata a Treviso poco più di un secolo fa, Delonghi è una delle aziende italiane più famose all’estero grazie alla grandissima varietà di elettrodomestici prodotti. Dai climatizzatori ai ferri da stiro, dalle aspirapolvere ai robot da cucina, le nostre case possono sempre contare sull’affidabilità e la qualità dei suoi grandi e piccoli elettrodomestici. Design e innovazione sono i punti di forza di ogni dispositivo, la cura estetica si riscontra anche nei più piccoli dettagli che dicono addio per sempre agli elettrodomestici funzionali ma brutti da vedere. La tecnologia è poi sempre all’avanguardia, accompagnandosi ad una grande semplicità d’utilizzo e a prezzi alla portata di tutti. E questo è vero soprattutto nell’ambito delle macchine del caffè Delonghi. L’azienda infatti spazia in ogni sistema, accompagnandosi per alcuni a produttori di caffè di alta qualità e degni della sua stessa fiducia.

Quando ci si avvicina a questi prodotti per la prima volta potrebbe essere difficile scegliere tra un sistema ed un altro non conoscendoli. Ci sono infatti alcuni fattori da considerare, in primo luogo il gusto del caffè, e in secondo luogo il suo costo e impatto ambientale, insieme a quelli del dispositivo stesso. La nostra guida all’acquisto è suddivisa appunto per sistemi e tutti i migliori prodotti Delonghi sono preceduti da un introduzione in cui ve ne illustriamo i pro e i contro.

Vanno però considerate anche alcune specifiche tecniche di questi dispositivi, anche se tutte le macchie da caffè Delonghi mantengono alti standard e sono sempre elettrodomestici completi e semi professionali. Si deve però rivolgere la propria attenzione verso la potenza, i cui valori devono superare almeno i 400 W. Su questo fronte non deludono mai le aspettative, infatti la potenza si aggira sempre sui 1000 W e si accompagna al sistema Thermoblock per rendere la macchina veloce e prestante, pronta in pochi secondi ad erogare bevande sempre calde al punto giusto.

La pressione è poi altrettanto importante, poiché da essa dipende la qualità stessa delle bevande erogate. I dispositivi Delonghi raggiungono sempre il valore ideale di 15 bar, ma in alcuni casi lo superano fino a 19 bar. L’alta pressione, infatti, garantisce che l’acqua venga spinta con forza nel filtro del caffè per impregnarsi al meglio di tutte le sue proprietà. Un dispositivo che non raggiunge i valori stabiliti produrrà irrimediabilmente caffè molto leggeri e dal gusto poco intenso.

Le macchine del caffè Delonghi, infine, ad un costo onesto vi permettono di costruire una piccola caffetteria nella vostra cucina. Prestano infatti enorme attenzione non solo al caffè ma anche alle bevande a base di latte, avvalendosi nei diversi sistemi di caraffe o di pannarelli con cui realizzare anche cappuccini, latte macchiato e così via.