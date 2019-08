Macchine da caffè in cialde: i migliori modelli

Macchine da caffè in cialde: quale comprare

Tra tutti i sistemi di macchine da caffè, quello che utilizza le cialde si presenta come il più vantaggioso in assoluto. Partiamo infatti con il parlare delle macchine stesse, la cui caratteristica principale è la versatilità. Già a prima vista ci rendiamo conto di quanto la loro struttura sia debitrice delle classiche macchine manuali. L’inserimento delle cialde avviene tramite l’uso di un braccetto o portafiltro che, integrandolo con i filtri appositi, si può utilizzare anche per il caffè in polvere. Con una solo macchina quindi potrete utilizzare due sistemi differenti, entrambi economici ed ecologici. Le cialde ESE (Easy Serving Espresso) sono infatti realizzate pressando una dose di caffè in polvere da 7 g tra due strati di cellulosa e si possono quindi tranquillamente gettare nel contenitore dell’umido dopo l’uso. Cialde e caffè già macinato hanno un costo molto basso che vi permetterà di risparmiare sul lungo raggio, senza considerare che anche il costo della macchina da caffè è contenuto e oscilla tra i 70€ e i 150€. Tuttavia, rispetto ai sistemi a capsule e a quelli automatici, cialde e caffè in polvere in virtù della loro natura possono entrare più spesso a contatto con l’aria e perdere l’aroma, cosa che renderà le bevande meno corpose e saporite.

Ci sono comunque delle caratteristiche tecniche che vanno sempre valutate in fase di scelta e che non tralasceremo neanche in questa guida all’acquisto. Innanzitutto per assicurarsi sempre un buon caffè, dal sapore intenso e dal corpo cremoso, è necessario che la macchina non abbia una pressione inferiore al valore ideale di 15 bar. È la pressione infatti a determinare con quanta forza l’acqua attraverserà il filtro dove si trova il caffè, e se questa è bassa la bevanda risultante non potrà che essere leggera e acquosa. Per garantire poi che il caffè venga erogato velocemente e alla giusta temperatura, la potenza del dispositivo deve essere superiore ai 400 W. In questa guida abbiamo selezionato tre diverse macchine da caffè in cialde, scegliendo tra modelli più moderni e altri più classici che integrano accessori come il pannarello e si presentano anche come oggetti di design o vintage. Vediamole insieme!