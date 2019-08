Macchine da caffè con macina grani: i migliori modelli automatici e non

Macchine da caffè con macina grani: quale comprare

Si è generalmente concordi nell’affermare che il caffè del bar è il caffè per eccellenza. La perfezione che raggiunge, declinata in un corpo molto cremoso e in un gusto intenso, è dovuta al fatto che i chicchi vengono macinati al momento dell’erogazione. Questo infatti fa sì che tutte le proprietà del caffè rimangano inalterate e che risultino fresche e intense, proprio perché non entrano mai a contatto con l’aria, che le disperderebbe. Questi risultati non sono più prerogativa dei bar, ma si possono raggiungere comodamente anche a casa, basta avere il dispositivo giusto.

Le macchine da caffè con macina grani sono le automatiche oppure i modelli professionali più piccoli, pensati proprio per un uso domestico. Questi dispositivi sono i più costosi sul mercato, con prezzi che partono dai 300€ per superare spesso anche i 700€. La spesa da affrontare è quindi molto importante, ma questi apparecchi garantiscono un lungo utilizzo, ottime bevande e soprattutto un risparmio nel tempo, dovuto al fatto che il caffè in grani è il più economico tra tutti i sistemi. Inoltre, l’uso dei chicchi permette anche una maggiore personalizzazione della bevanda, con la possibilità di sperimentare miscele e torrefazioni diverse e di impostare diversi gradi di macinatura e intensità dell’aroma in base alle proprie preferenze.

Tuttavia, la presenza delle macine rende queste macchine più ingombranti di quelle appartenenti agli altri sistemi, cosa che si rivela un problema se avete cucine particolarmente piccole e strette. Infine, queste macchine necessitano di cure e attenzioni quotidiane, sia perché il caffè macinato tende a sporcare di più, sia per garantire loro una lunga vita. Prima di proseguire però con i modelli che abbiamo selezionato per voi, soffermiamoci su alcuni fattori che consideriamo sempre nella scelta dei prodotti.

Per prima cosa, una macchina da caffè deve possedere sempre una buona pressione. È da questa infatti che dipendono quelle caratteristiche tanto apprezzate nei caffè dei bar. Se la pressione è alta, l’acqua viene spinta con forza tra la polvere di caffè e si impregna al meglio del suo aroma e delle sue proprietà, risultando denso e cremoso. Se la pressione è bassa, la bevanda prodotta non potrà che essere più liquida e meno saporita. Il valore minimo su cui dovete puntare è quindi quello di 15 bar.

Anche la potenza del dispositivo, che non deve mai scendere sotto i 400 W, è importantissima per garantire sempre un buon caffè. Il wattaggio dei dispositivi automatici si attesta sempre dai 1000 W in su, ottimi valori che assicurano velocità nel riscaldare il dispositivo e nell’erogare il caffè alla giusta temperatura.

Infine, soffermiamoci sulle macine. I modelli che abbiamo selezionato dispongono tutti di macine integrate nella struttura. Queste possono essere in acciaio inox o in ceramica, ottimi materiali duraturi nel tempo. Anche in questo caso la manutenzione è importante, cosicché siano sempre lubrificate e durature, senza conferire ai grani retrogusto di bruciato.