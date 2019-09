Macchina lavapavimenti da casa: per pavimenti lucidi e sempre splendenti

iRobot Braava Jet 240 recensione

A differenza di altri, questo prodotto lava davvero il pavimento. Mentre molti robot si limitano infatti a dare solo una “rinfrescata”, Braava Jet 240 lava le superficie grazie al Precision Jet Spray, sistema che permette di spruzzare acqua per sciogliere macchie e sporco. Dopodiché il piccolo Braava passa sul pavimento bagnato con il pannetto installato tra le ruote, portando via i residui e lasciando la superficie fresca e pulita.

iRobot ha realizzato diverse tipologie di panni che si installano in un solo click e possono essere sganciati con altrettanta facilità grazie alla levetta apposita. Questi permettono di eseguire una pulizia a secco, a umido oppure un lavaggio classico. I suddetti, presenti in confezione, sono da buttare quasi dopo quasi un solo lavaggio, ma iRobot ha realizzato anche dei panni in microfibra lavabili e riutilizzabili all’infinito acquistabili separatamente.

Inoltre Braava Jet 240 riconosce automaticamente il pannetto installato e dosa l’acqua nel serbatoio a seconda del tipo di pulizia scelto. Riempire il serbatoio del robot risulta però un po’ scomodo: il contenitore dell’acqua infatti non è estraibile e bisogna riempirlo direttamente tramite la fessura del serbatoio, operazione che richiede precisione e porta spesso a dover asciugare tutto il robot.

Per dare il via alla pulizia basta premere il tasto Clean e il robot inizierà a lavare la casa memorizzando gli ostacoli che incontra con una durata batteria fino a 20 mq. Per la ricarica ci vogliono invece 2 ore, ma è richiesto l’intervento umano perché la batteria va estratta.

Con l’app per smartphone è possibile gestire il robot da remoto, regolare l’acqua per il lavaggio e controllare ogni operazione, ricevendo statistiche e informazioni sul lavoro svolto. Braava Jet 240 è studiato per dare il meglio di sé soprattutto nelle abitazioni più piccole.