Macchina del caffè portatile: come portare il gusto anche fuori casa

Macchina del caffè portatile: quale comprare

La tragedia che assale un italiano all’estero è la stessa che colpisce uno studente sotto esame o un lavoratore che non può recarsi al bar più vicino. Quando si ama il caffè e non si ha modo di berlo, non si riesce a pensare ad altro e muoversi senza questa carica diventa impossibile o incredibilmente faticoso. La tecnologia però ci viene in soccorso una volta in più con delle macchine caffè portatili. Abbastanza piccole e leggere da portare comodamente dentro la borsetta o nello zaino, sono tanto funzionali come quelle domestiche ed erogano un caffè altrettanto buono, intenso e cremoso. Vediamo quali sono le loro principali caratteristiche e su quali fattori è bene soffermarsi prima di scegliere!

Iniziamo parlando della loro struttura. Questi dispositivi sono generalmente di forma cilindrica e sono costituiti da due parti, una in cui si inserisce il caffè e l’altra dove versare l’acqua. Alcuni modelli permettono di utilizzare sia acqua calda che fredda, ma in quest’ultimo caso sarà necessario attendere qualche minuto che l’acqua venga riscaldata bene prima di erogare il caffè. Nel primo caso invece l’erogazione è abbastanza rapida. Ci sono però altri modelli che non riscaldano l’acqua da soli e richiedono quindi l’uso combinato di bollitori o thermos per riscaldarla a parte. L’utilizzo è comunque semplicissimo, infatti dispongono tutte di un unico tasto tramite il quale accenderle ed avviare l’erogazione. Tutte poi integrano sempre nella struttura una tazzina.

Per quanto riguarda il caffè utilizzato, ovviamente non possono coprire tutti i sistemi e non troveremo mai delle automatiche portatili. Tuttavia le macchine portatili per cialde, capsule e caffè in polvere sono abbastanza diffuse e non comportano particolari problematiche. Si segnala soltanto che nella caso delle capsule la tendenza è quella ad utilizzare capsule originali o compatibili Nespresso, marchio estremamente diffuso e di facile reperibilità anche in un qualsiasi supermercato.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, proprio come delle macchine da caffè domestiche, la pressione deve avare sempre valori di minimo 15 bar, per garantire che l’acqua arrivi con forza nel caffè e ne assorba al meglio gusto, aroma e intensità. La potenza invece si aggira generalmente intorno ai 50-60 W. La velocità è comunque assicurata, sebbene ridotta rispetto ai modelli non portatili.

Infine, questi dispositivi hanno diversi tipi di alimentazione, da privilegiare a seconda delle esigenze. Ve ne sono quindi sia a batterie che dotate di prese da collegare all’accendisigari dell’auto, ma anche totalmente prive di alimentazione. Vediamole ora nello specifico!