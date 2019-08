Macchina del caffè a pressione: i migliori modelli manuali

Macchina del caffè a pressione: quale comprare

Le macchine del caffè hanno portato a casa la comodità del preparare in pochissimo tempo un caffè buono come al bar. Una rivoluzione sia per i più pigri che per i veri amanti del gusto fresco dell’espresso, che hanno finalmente potuto riporre nel mobile la moka. Le macchine automatiche o quelle che utilizzano solo le cialde o le capsule riducono al minimo il nostro intervento, ma è diverso il discorso con le macchine manuali. Al di là del fatto che questi modelli utilizzano anche le cialde ESE, sono nati per lo specifico uso del caffè in polvere. Riportano quindi ancora oggi ad una dimensione più tradizionale, costruita intorno ad un vero e proprio rituale, fatto di preparazione e attesa. La struttura di queste macchine ruota intorno ad un elemento, il portafiltro, in cui si inseriscono i filtri appositi per le due tipologie di caffè. Nel caso della polvere questa va dosata e poi pressata con attenzione al momento dell’inserimento nella macchina. Con il tempo si guadagnerà una certa maestria che vi farà dimenticare per sempre i primi fallimentari tentativi.

Una macchina del caffè a pressione è quindi un buon acquisto sul fronte del gusto, ma apporta anche tanti vantaggi. Innanzitutto la possibilità di utilizzare a vostro piacimento anche le cialde, sistema economico e perfettamente riciclabile tanto quanto la polvere. Inoltre, anche il costo dei dispositivi è abbastanza contenuto, parte dai 70-80€ per arrivare al massimo ai 150€. Ci sono però delle caratteristiche dalle quali un buon apparecchio non può fuggire e che vanno valutate attentamente.

Innanzitutto la potenza della macchina deve sempre superare i 400 W, per far si che sia veloce nell’accendersi, nel riscaldarsi e nell’erogare il caffè alla giusta temperatura. Ancora più importane è la pressione, la quale invece deve essere di minimo 15 bar, un ottimo valore raggiunto da moltissime macchine in commercio. La sua importanza è data dal fatto che per ottenere un buon espresso denso, cremoso e gustoso l’acqua deve passare con forza tra la polvere di caffè e questo è possibile solo con un’alta pressione. In caso contrario si otterrebbero solo bevande acquose e leggere. Questo fattore è essenziale con le macchine a pressione poiché sia le cialde che la polvere entrano più spesso a contatto con l’aria e potrebbero perdere l’aroma. Una pressione alta serve quindi ad esaltare al massimo le proprietà del caffè. Molte macchina sfruttano perciò dei portafiltri pressurizzati che erogano il caffè solo dopo aver raggiunto la pressione stabilita. Ma vediamo insieme quali sono i migliori modelli che abbiamo scelto per voi.