Macchina da caffè senza cialde: le migliori alternative

Macchina da caffè senza cialde: quale comprare

Quello a cialde è uno dei sistemi più economici e pratici nel mercato del caffè, però non è apprezzato da tutti. Infatti, chi più ama il gusto intenso del caffè e ricerca una bevanda forte e corposa, non sempre si trova bene con le cialde e preferisce esplorare gli altri sistemi. Escludendo le macchine che utilizzano le cialde, e quindi anche quelle manuali con il doppio filtro per la polvere, ci imbattiamo nei dispositivi che sfruttano le capsule e i grani. Queste sono infatti le migliori in assoluto dal punto di vista della qualità del caffè e del sapore finale. Entrambi i sistemi presentano però dei pro e dei contro da valutare bene prima dell’acquisto e che troverete nelle sezioni dedicate di questa guida. Prima di addentrarci tra i prodotti selezionati, soffermiamoci sulle caratteristiche che abbiamo considerato nella nostra scelta e che dovrete sempre tenere a mente per effettuare la vostra.

Innanzitutto e indipendentemente dal sistema, il primo parametro da valutare è la pressione del dispositivo. Non a caso è proprio questo fattore che determina il corpo e il gusto della bevanda finale. Se la pressione è alta, l’acqua calda viene sospinta dalla caldaia verso il filtro con maggiore forza e quindi si impregna al meglio di tutte le sue proprietà, dando vita ad un caffè intenso e dal corpo denso e cremoso. Se invece la pressione è bassa, il caffè non potrà che essere acquoso e meno saporito. Il valore ideale per una buona macchina da caffè è di minimo 15 bar, ma ne esistono alcune che arrivano all’eccellente valore di 19 bar.

Altrettanto importante è la potenza della macchina caffè, da cui dipenderà la velocità nel riscaldarsi dopo l’accensione e nell’erogare il caffè sempre alla giusta temperatura. Per questo è bene non scendere mai sotto i 400 W, ma in generale i migliori modelli sul mercato si attestano sui 900-1000 W e dispongono di accensione rapida in 30 secondi e di sistemi per tenere sotto controllo la temperatura, facendo sì che non sia mai troppo bassa o troppo elevata.

A seconda del tipo di utente poi è da valutare anche la gamma di funzioni offerte dal dispositivo. Chi cerca qualcosa di estremamente semplice ed essenziale non faticherà a trovare una macchina da caffè senza cialde devota soltanto all’espresso. Ma ci sono anche tante persone che amano gustare il caffè con il latte e che al mattino non vogliono rinunciare alla schiuma densa e cremosa del cappuccino. Per tutti loro esistono buoni modelli con sistemi per il latte integrati e una grande varietà di funzioni aggiuntive.

Il fattore più importante è però, sempre e comunque, il caffè stesso. Vediamo quindi ora vantaggi e svantaggi dei sistemi automatici e a capsule.