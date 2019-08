Macchina caffè migliore: i prodotti per iniziare la giornata con la giusta carica

Macchina caffè migliore: quale comprare

Perché il caffè al bar è sempre più buono? Spesso non si tratta solo della qualità del caffè stesso, ma proprio della macchina con cui viene preparato. Le macchine del caffè domestiche ci permettono di rivivere la stessa magia che si crea in quei luoghi affollati, dentro una tazzina ricolma di un corposo e inebriante liquido nero. Quali sono però le caratteristiche a cui si deve prestare attenzione quando si va a comprare una macchina per il caffè? È meglio il caffè in cialde, in capsule o quello macinato? Volete una macchina che vi permetta anche di preparare infusi o latte schiumoso? Vediamo insieme qual è la macchina caffè migliore per le vostre esigenze e quali parametri deve rispettare!

Senza contare che quando la stanchezza ci colpisce è dura accettare il pensiero di dover preparare la caffettiera e stare ad aspettarla, il gusto del caffè preparato con la macchina è comunque diverso da quello della moka, è sempre più denso, pieno ma allo stesso tempo setoso e dolce. Questo è dovuto principalmente alla pressione: l’acqua viene sospinta tramite pompa dal serbatoio alla caldaia, dove viene riscaldata, e infine al filtro dove si impregna del gusto, dell’aroma e delle sostanze contenute nel caffè in polvere. Più alta è la pressione che spinge l’acqua nel filtro e più gustoso e cremoso sarà il caffè, più bassa è e più il prodotto finale sarà liquido e meno saporito. Una buona macchina del caffè si attesta generalmente sui 15 bar, ma è possibile trovarne anche più professionali che sfiorano i 19 bar. È meglio poi scegliere sempre una macchina con una potenza superiore ai 400 W, poiché quelle con un wattaggio inferiore sono sempre più lente e impiegano parecchio tempo sia ad accendersi che ad erogare il caffè. La maggior parte delle macchine sul mercato, comunque, si sggirano sempre sui 900-1000 W e dispongono del riscaldamento rapido in 30 secondi.

Dalle specifiche tecniche, passiamo ora alle funzioni. Oltre a fare il caffè, infatti, molte macchine permettono di preparare anche altri tipi di bevande, utilizzando per esempio il pannarello, un beccuccio in plastica o acciaio che eroga il vapore direttamente dentro il latte creando la tanto amata schiuma del cappuccino. Altri dispositivi, invece, hanno integrati direttamente dei sistemi per il latte, con caraffe apposite e permettono di realizzare anche latte macchiato, creme di latte e così via.

Infine, ricordiamo che anche la manutenzione è molto importante. Alcuni modelli richiedono cure quotidiane, mentre altri solo saltuariamente. Ogni 4-5 mesi poi è bene poi effettuare la decalcificazione per eliminare i residui di calcare, ma come vedremo anche in questo caso dipende molto dalla macchina che sceglierete. Infine, ma non per importanza, le macchine per il caffè si suddividono per tipologia di sistema usato: cialde, capsule, manuali e automatiche. Segue questa classificazione anche la nostra guida, troverete le specifiche per ogni sistema nella sezione dedicata.