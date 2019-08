Macchina caffè manuale migliore: eleganza e praticità in un unico prodotto

Macchina caffè manuale migliore: quale comprare

Tra tutti i sistemi per le macchine da caffè quello più vantaggioso è il manuale. Le macchine di questo tipo sono infatti al contempo pratiche, versatili, economiche ed ecologiche, ma andiamo con ordine. Questi dispositivi si riconoscono subito grazie all’onnipresente portafiltro, accessorio con il quale si prepara effettivamente il caffè e a cui si deve proprio la denominazione di “manuale”. È qui quindi che va inserito il filtro apposito per la tipologia di caffè usata, che può essere sia caffè in polvere che in cialde ESE (Easy Serving Espresso). In genere, questi apparecchi hanno sempre in dotazione i filtri, più uno specifico per l’erogazione di due tazze alla volta. Non tutti i dispositivi dedicati alle cialde possono essere utilizzati anche con la polvere ed è proprio per questo che la presenza del portafiltro diventa un’importante discrimine per riconoscere il sistema.

Le macchine manuali sono poi anche quelle più economiche. Il loro costo parte dai 70-80 € per salire massimo fino ai 150 €. Non dovete però preoccuparvi che una spesa iniziale contenuta, comporti costi elevati sul lungo termine, infatti le due tipologie di caffè utilizzate sono tra le meno costose. A ciò si aggiunge poi un impatto ambientale praticamente nullo dato che sono entrambe riciclabili. Le cialde sono infatti costituite da caffè pressato tra due sottili fogli di cellulosa e si possono gettare nell’umido senza problemi. Diversamente dalle capsule poi sono universali e non dovrete preoccuparvi mai per la compatibilità. L’unico problema che si pone è che sia le cialde che la polvere, per la loro natura, possono entrare più spesso e con facilità a contatto con l’aria, cosa che causa la dispersione dell’aroma e bevande più leggere e meno gustose. È quindi importante che la macchina rispetti alcune caratteristiche importanti per esaltare al massimo i due supporti e le proprietà della bevanda.

Innanzitutto, tutte le macchine devono avere una pressione di almeno 15 bar, il valore ideale per preparare caffè gustosi, dall’aroma intenso e dal corpo denso. Infatti, più alta è la pressione e più l’acqua passa con forza tra la polvere di caffè impregnandosi di tutte le sue proprietà, in caso contrario se passa debolmente, la bevanda che si ottiene sarà per forza di cose acquosa e leggera. Molte macchine manuali, inoltre, si avvalgono anche di portafiltri pressurizzati che erogano il caffè solo dopo che la macchina ha raggiunto la pressione ideale.

Ad un buon risultato concorre anche la velocità del dispositivo, che si traduce in una potenza superiore ai 400-500 W che permette di raggiungere in fretta la giusta temperatura e di non erogare il caffè troppo lentamente. Alcuni modelli hanno integrato il sistema Thermoblock che consente un riscaldamento rapido all’accensione.

Infine, in fase di scelta, è giusto prestare attenzione anche alle funzioni offerte dalla macchina. Le macchine manuali in generale non differiscono troppo le une dalle altre e non troverete modelli che preparano solo il caffè oppure che integrano sistemi per il latte. Piuttosto tutte permettono di scegliere tra caffè lungo e corto e dispongono di pannarello per montare il latte e preparare cappuccini schiumosi ogni mattina anche a casa!