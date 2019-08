Macchina caffè induzione: i modelli più adatti

Macchina caffè induzione: quale comprare

I piani cottura ad induzione, moderni ed eleganti, stanno conoscendo una diffusione sempre maggiore perché, rispetto ai fornelli tradizionali, scaldano più rapidamente, sono più sicuri, più semplici da pulire e consumano meno. Sono infatti alimentati sempre con la corrente elettrica, ma scaldano tramite induzione elettromagnetica. Ciò si traduce in una serie di bobine collocate sotto il piano che, se alimentate con l’elettricità, generano un campo elettromagnetico e producono calore trasferendolo sul fondo di pentole appositamente realizzate con materiali ferrosi. Per questo motivo chi acquista un piano ad induzione si trova spesso a dover sostituire parte dei propri set di pentole e soprattutto la vecchia caffettiera.

Per poter essere utilizzata sui piani ad induzione quindi, la moka deve possedere un fondo magnetico, essere realizzata in acciaio e avere un alto contenuto di ferro. Quelle più diffuse e che noi tutti abbiamo almeno una volta utilizzato sono generalmente costruite in alluminio e quindi non adatte a questi piani cottura. La moka tradizionale è stata quindi declinata nella nuova veste di macchina caffè induzione, ma a cambiare è sostanzialmente solo il materiale con cui è realizzata, mentre la forma estetica o le altre caratteristiche non subiscono variazioni.

Un’altra piccola particolarità che si deve tenere a mente è il diametro del fondo della caffettiera che deve almeno coincidere con quello del fornello, poiché se fosse più piccolo non verrebbe letto. Per il resto questi apparecchi funzionano in tutto e per tutto come i loro antenati e non apportano in cucina grosse differenze. I vantaggi principali sono dati infatti del piano cottura stesso che impiegherà meno tempo a riscaldare la caffettiera e quindi a preparare il caffè, consumando poca energia elettrica e riducendo gli sprechi.

I modelli che abbiamo selezionato per voi sono firmati da due marchi che hanno fatto la storia di questi prodotti, Bialetti e Alessi. Il loro costo varia a seconda della grandezza, ma parte dai 20€ circa per salire fino al centinaio. Inoltre, in alcuni casi, i produttori sconsigliano l’utilizzo di caffettiere da due tazze per i piani ad induzione, per questo noi abbiamo scelto moke che hanno come dimensione più piccola quella da 3 tazze. Se il costo di alcuni modelli può sembrarvi eccessivo tanto da indurvi a voler cambiare totalmente dispositivo per il caffè potete dare uno sguardo alle nostre guide dedicate alle macchine da caffè espresso!