Macchina caffè Illy professionale: alta qualità quotidiana

Macchina caffè Illy professionale: quale comprare

Dalla famiglia non si ereditano solo soldi, case e altri beni materiali, ma si acquisiscono soprattutto competenze e passione. La storia dell’azienda Illy è proprio quella di una famiglia che dal 1933 si dedica con sapienza alla produzione di caffè, progredendo nel campo sia a livello tecnologico che culturale. Al marchio sono infatti associate l’Università del caffè, con oltre 20 sedi in tutti il mondo, e le artistiche Illy Collection, le tazzine d’autore. Sono tante anche le innovazioni che hanno contribuito al progresso del settore, come i brevetti per le cialde monoporzione in carta o quello per la selezione digitale dei chicchi di caffè migliori. Per quanto riguarda la produzione poi, il fondatore Francesco Illy, perfezionò il sistema di pressurizzazione che toglie l’aria e immette azoto nei contenitori di caffè mantenendone intatte le caratteristiche nel tempo e anzi, migliorandole.

L’azienda realizza anche ottime macchine del caffè che, per quanto siano destinate ad un uso domestico o comunque informale, si pongono in tutto e per tutto come macchine professionali. A partire dal design sono piccoli gioiellini da avere, curati in tutti i dettagli, dai colori e dalle forme accattivanti. Ogni macchina è specializzata su un solo sistema, ma per il momento non abbiamo ancora modelli automatici, solo quelli dedicati alle capsule, alle cialde oppure al caffè macinato. Non vi è un sistema migliore dell’altro, tutti comportano allo stesso modo pro e contro, che vi spiegheremo nel dettaglio nelle sezioni dedicate con cui la nostra guida è suddivisa. Prima però ci sono delle caratteristiche comuni che ogni macchina deve possedere e che influenzano la scelta.

Innanzitutto, per essere sicuri che una macchina eroghi un buon caffè, dal sapore intenso e dal corpo cremoso, è necessario che abbia una buona pressione. È infatti l’alta pressione che consente all’acqua di passare con forza tra la polvere di caffè e impregnarsi di tutte le sue proprietà, gusto e aroma compresi. Illy realizza apparecchi che partono dai 15 bar, un valore ideale condiviso da tanti altri marchi sul mercato, sino a sfiorare i 18-19 bar, pressione eccellente per garantire sempre espressi densi, dal sapore intenso e cremosi a lungo.

Alla perfezione finale concorre però anche la potenza del dispositivo, che deve sempre superare i 400-500 W per far si che l’apparecchio sia veloce ed eroghi il caffè alla giusta temperatura. Con Illy non si pone nessun problema dato che le macchine superano sempre i 1000 W indipendentemente dal sistema di riferimento.

Soffermiamoci ora sulle funzioni. La maggior parte dei modelli Illy si concentra soltanto sul caffè, permettendo però di erogarlo in diverse lunghezze. Non troverete macchine con elaborati sistemi per il latte integrati, ma quelle dedicate alle cialde e al caffè in polvere, come da tradizione si avvalgono di pannarelli per erogare vapore e montare il latte.

Infine, il costo complessivo di questa macchine caffè non è sempre contenuto. Possono avere prezzi variabili fino a sfiorare i 600 € e anche il caffè ha un costo elevato che per le capsule si aggira intorno ai o,45 centesimi l’una. Tuttavia, caffè e dispositivi a marchio Illy sono sinonimo di qualità duratura e sarà una scelta senza rimpianti.