Macchina caffè da incasso: i migliori modelli

Electrolux EBC54524AX

La prima macchina caffè da incasso che abbiamo selezionato per voi è targate Electrolux e rispecchia in tutto l’eleganza che caratterizza il marchio. Realizzata interamente in acciaio inox, le superfici sono anti-impronta per farla apparire sempre pulita e brillante. La sua struttura ricorda quella dei forni e ha infatti in alto una fascia nel quale troviamo un display LCD e dei tasti sensore per selezionare con un solo tocco le bevande e le impostazioni. Tramite lo schermo è possibile tenere tutto sotto controllo ed è qui che appariranno ogni tipo di utili informazioni come il segnale per effettuare la decalcificazione. Le bevande che prepara sono innanzitutto il caffè, declinato in espresso, normale e lungo e di cui si possono erogare in una sola volta una o due tazze, ma anche 6 caffè insieme nella caraffa apposita, pensata proprio per quando si hanno ospiti a casa.

Il sistema per il latte è costituito da una caraffa termica all’interno della quale il latte viene scaldato e montato per essere poi versato direttamente nella tazza. La macchina dispone comunque anche di pannarello, un diverso modo per preparare la schiuma di latte o per erogare solo acqua calda. Tutti i serbatoi sono facilmente accessibili, quello per l’acqua ha capienza di 1,8 litri e quello per i chicchi di 200 g. È quindi appunto una macchina automatica, con la quale si può utilizzare anche il caffè in polvere e regolare la quantità di caffè da usare e il grado di macinatura, per adattare ogni volta la bevanda a tutti i gusti. Infine, ha potenza di 1350 W e pressione di 15 bar.