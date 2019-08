Macchina caffè cialde economica: caffè ad un prezzo ristretto

Macchina caffè cialde economica: quale comprare

Il sistema che utilizza le cialde è di per sé il più economico tra tutti. Sia le macchine che il caffè hanno infatti un costo molto basso, senza considerare poi che i modelli manuali utilizzano sia caffè in cialde che in polvere, permettendo così maggiore versatilità e risparmio. In questa guida dedicata alla migliore macchina caffè cialde economica prendiamo in considerazione proprio i modelli manuali ibridi, in quanto quelli dedicati solo alle cialde hanno in genere un costo molto maggiore. Ma quali sono i pro e i contro nello scegliere questo sistema?

Avrete già capito che la versatilità è il vantaggio più grande. Cialde e polvere possono essere utilizzate indifferentemente, infatti le macchine manuali sono dotate di un braccetto o portafiltro in cui inserire i filtri specifici per le due tipologie, con la possibilità di erogare una o due tazze alla volta se si utilizza il macinato. Inoltre, cialde e polvere non presentano problemi di compatibilità e soprattutto sono ecologiche, quindi si possono gettare nell’umido dopo l’uso senza alcun problema. Le cialde sono infatti costituite da caffè in polvere pressato tra due strati di cellulosa. L’unico problema che comportano deriva dal fatto che il caffè è già macinato e non è protetto da un contenitore ermetico come quello della capsule, perciò possono entrare più spesso a contatto con l’aria e perdere così l’aroma e le proprietà.

Le macchine manuali presentano poi una particolarità, ossia sono tutte dotate di pannarello, un beccuccio in plastica o acciaio che eroga acqua calda per infusi oppure vapore per montare il latte e preparare così un buon cappuccino anche a casa. Prima di vedere nello specifico le macchine che abbiamo scelto per voi, soffermiamoci sulle caratteristiche che abbiamo considerato nella selezione.

Il primo parametro che abbiamo preso in considerazione per la nostra scelta non poteva che essere il prezzo. Come già detto in apertura, le macchine manuali sono le più economiche sul mercato e hanno un costo che parte dai 50€ sino ai 150€ per i modelli più di design. Abbiamo quindi tralasciato l’aspetto estetico più accattivante e selezionato solo i prodotti migliori che non superano i 90€. Sempre per motivazioni di prezzo, rimangono fuori dalla nostra scelta le macchine solo cialde che si invece sui 120-150€.

Il secondo fattore a cui si deve sempre prestare attenzione quando si acquista una macchina caffè è la pressione del dispositivo. Non a caso, il gusto e la consistenza finale dell’espresso dipendono proprio da essa: con una pressione maggiore l’acqua scaldata nella caldaia raggiunge con più forza il filtro del caffè, impregnandosi al meglio di tutte le sue proprietà. Se la pressione è invece bassa la bevanda non sarà densa, cremosa e saporita, ma piuttosto acquosa, leggera e poco gustosa. Le macchine manuali devono raggiungere sempre un buon valore di almeno 15 bar per esaltare al massimo il caffè. Non è raro comunque imbattersi in macchine che sfruttano un portafiltro pressurizzato che eroga il caffè soltanto dopo aver raggiunto la giusta pressione.

Ultimo parametro da tenere sotto controllo è la potenza della macchina. Questa non può essere inferiore ai 400 W, pena un macchina caffè estremamente lenta nel raggiungere la giusta temperatura e nell’erogare la bevanda. In generale, il wattaggio più diffuso è però di 800. Vediamo ora i modelli che abbiamo selezionato e disposto per prezzo crescente.