Macchina caffè cialde e polvere: i migliori modelli manuali

Macchina caffè cialde e polvere: quale comprare

Se non avete un sistema per il caffè preferito e siete alla ricerca di un prodotto che sia allo stesso tempo pratico, versatile ed economico, allora la soluzione per voi è senza alcun dubbio una macchina caffè cialde e polvere. Avrete sicuramente sentito parlare delle macchine manuali e sono proprio queste che vedremo ora nello specifico. La loro struttura ricorda i modelli da bar e sono dotate di un braccetto o portafiltro, in cui si possono inserire sia i filtri dedicati esclusivamente alle cialde che quelli per il caffè in polvere, che possono essere da una o da due tazze. Alcune macchine hanno poi dei filtri che si possono utilizzare con entrambe le tipologie di caffè, senza che sia necessario sostituirle di volta in volta. Inoltre, tutti questi dispositivi dispongono sempre di un pannarello per montare il latte e coccolarvi a colazione proprio come al bar. Prestate però molta attenzione prima di procedere all’acquisto, poiché non tutti gli apparecchi che utilizzano le cialde possono essere convertiti all’uso del caffè in polvere. Questi si distinguono per la presenza di portafiltri integrati, che quindi non possono essere estratti, e che sono dedicati esclusivamente alle cialde.

Le macchine caffè cialde e polvere sono quelle che vi faranno risparmiare maggiormente sul lungo raggio. L’investimento iniziale non sarà infatti elevato, dato che si parte dai 70-80€ per arrivare massimo ai 150€. Le due tipologie di caffè in questione sono tra le meno costose e, inoltre, hanno un bassissimo impatto ambientale dato che si possono entrambe riciclare. Le cialde, infatti, sono costituite da 7 grammi di caffè macinato e pressato tra due strati di cellulosa e si possono gettare senza problemi nel contenitore dell’umido. In più, a differenza della capsule, sono universali e non è quindi necessario ricercare le cialde compatibili per modello e marca della propria macchina caffè.

Infine, vi sono una serie di caratteristiche che come ogni buon dispositivo di questo genere anche le macchine caffè cialde e polvere devono possedere. Innanzitutto la pressione ideale è quella di 15 bar, che tutti i migliori apparecchi raggiungono senza problemi. È la pressione infatti che determina la bontà del caffè, il corpo denso e l’intensità dell’aroma. Se questa è bassa inevitabilmente la bevanda sarà leggera e acquosa. Mai come nel caso di questi modelli è necessario assicurarsi che la pressione sia alta, poiché le tipologie di caffè usate per la loro natura possono entrare più facilmente a contatto con l’aria e perdere le proprietà. Un’ottima pressione è così necessaria per esaltarlo al massimo.

Un altro importante fattore è poi la potenza della macchina, che non può essere inferiore ai 400 W poiché in tal caso l’apparecchio sarebbe troppo lento e impiegherebbe troppo a raggiungere la temperatura giusta di erogazione. Alcune delle macchine che vi presenteremo dispongono di sistemi Thermoblock per riscaldarsi rapidamente e di filtri pressurizzati per erogare le bevande solo dopo aver raggiungo la pressione giusta. Vediamole ora insieme, esposte per prezzo crescente.