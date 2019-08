Macchina caffè chicchi e macinato: i migliori modelli automatici

Macchina caffè chicchi e macinato: quale comprare

Il caffè è a tutti gli effetti un rito che scandisce le nostre giornate e, per rendere la pausa che gli dedichiamo il più perfetta possibile, è essenziale che sia sempre buono. Ma si può riprodurre anche a casa il gusto intenso e la cremosità che distingue il caffè dei bar? Certo, basta solo avere il dispositivo adatto! Le macchine caffè attualmente sul mercato sono suddivise in quattro sistemi principali, ognuno dei quali presenta precisi vantaggi e svantaggi e si rivolge ad una specifica tipologia di utente. Le macchine automatiche, che utilizzano sia il caffè in chicchi che quello in grani, sono quelle che permettono di erogare caffè perfetti proprio come quelli del bar. Sono perciò l’ideale per chi più apprezza il gusto forte di questa bevanda ed è disposto a prendersi maggior cura del dispositivo e aspettare qualche secondo in più per la preparazione del caffè: se si utilizzano infatti i grani la macchina li macina proprio al momento dell’erogazione, cosa che rende la bevanda più saporita, forte e densa. Chicchi e macinato poi tendono a sporcare di più rispetto a cialde e capsule e sarà quindi necessario pulire quotidianamente il dispositivo anche per evitare mal funzionamenti e preservare la freschezza del caffè.

Le macchine automatiche hanno costi più elevati rispetto agli altri sistemi, che partono dai 300 € e salgono anche fino agli 800 €. Si tratta infatti di modelli semi professionali che integrano al loro interno una macina, in ceramica o in acciaio inox, cosa che determina anche delle dimensioni più ingombranti. Il costo che è necessario sostenere inizialmente è però bilanciato dal basso prezzo del caffè in chicchi o macinato, i più economici tra tutti. Il caffè in chicchi, essendo macinato al momento, risulta più gustoso perché tutte le proprietà rimangono inalterate. A differenza invece del caffè già macinato che deve essere consumato più velocemente perché entrando a contatto con l’aria disperde l’aroma e perde corposità. Con queste due tipologie di caffè avrete però una maggiore personalizzazione dell’esperienza, potendo sperimentare e mischiare miscele e torrefazioni diverse. Prima di passare ai modelli che abbiamo selezionato per voi, vediamo quali sono le caratteristiche che una buona macchina caffè chicchi e macinato deve possedere.

La pressione è sempre il discrimine maggiore da tenere in considerazione prima dell’acquisto di una macchina caffè, indipendentemente dal sistema. Più di qualsiasi altra caratteristica, è infatti la pressione che determina la qualità della bevanda finale: se la pressione è alta, l’acqua verrà sospinta con forza dalla caldaia al filtro del caffè, dove si impregnerà al meglio di tutte le sue proprietà, risultando così più cremoso, forte e intenso. Se la pressione è bassa, invece, la bevanda sarà più acquosa e leggera. È meglio quindi orientarsi sui modelli che vanno dai 15 bar in su.

Il secondo fattore da considerare è la potenza del dispositivo, da cui dipendono le prestazioni della macchina stessa. Più è potente il dispositivo e più sarà veloce e prestante, quindi impiegherà meno tempo ad accendersi, a riscaldare l’acqua portandola alla giusta temperatura, ma anche nell’erogare il caffè, evitando che si freddi. Il wattaggio minimo è di almeno 400 W, ma la maggior parte dei dispositivi raggiunge gli 800-1000 W senza problemi.

Infine, è utile dare uno sguardo alle funzioni offerte dal dispositivo. Le macchine automatiche sono però sempre complete. Sul fronte del caffè preparano sia espresso corto che lungo, con la possibilità di regolare le lunghezze, ma anche di impostare il grado di intensità dell’aroma o lo spessore della macinatura in base ai vostri gusti. Inoltre, i modelli più semplici dispongono almeno di pannarello, mentre quelli più costosi presentano sistemi integrati per preparare una grande varietà di bevande a base di latte.

Addentriamoci ora nella guida alla scoperta della macchina caffè chicchi e macinato che abbiamo selezionato per le due fasce di prezzo!