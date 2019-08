Macchina caffè capsule Lavazza: i modelli migliori dell'azienda

Macchina caffè capsule Lavazza: quale comprare

La storia di Lavazza inizia sul finire dell’ottocento in una piccola drogheria di Torino dove l’azienda si fece un nome grazie ad una semplice ma brillante intuizione: miscelare più varietà di caffè insieme per ottenere nuovi gusti e intensità. Così già nel primo dopoguerra vennero poste le basi per un successo planetario, destinato a non arrestarsi. Oggi Lavazza è specializzata principalmente in due ambiti, quello strettamente legato alla produzione di caffè e di diverse miscele per tutti i gusti, e quello dedicato alla realizzazione di macchine a capsule. Le macchine caffè Lavazza sono dei prodotti ottimi sia a casa che in ufficio per la loro semplicità di utilizzo e manutenzione, ma anche per l’alta qualità del caffè erogato. In questa guida all’acquisto vi consigliamo le migliori macchine caffè Lavazza, ma prima vediamo quali sono le caratteristiche che questi dispositivi devono possedere per garantire buone prestazioni e come sono state declinate dall’azienda.

Innanzitutto, la specifica più importante da considerare è la pressione, che determina con quanta forza l’acqua passa tra la polvere di caffè: se la pressione è alta, l’acqua passa con più forza e si impregna maggiormente dall’aroma e del sapore del caffè; se invece la pressione è bassa, la spinta dell’acqua sarà debole e il caffè erogato più leggero e meno saporito. I modelli Lavazza si attestano sempre sui 15 bar, valore ideale per ottenere caffè cremosi e dal sapore intenso che esalti tutte le proprietà della polvere.

Altrettanto essenziale è la potenza dell’apparecchio, che deve essere minimo di 400 W. Le macchine Lavazza, superando i 1000 W, sono sempre veloci nell’accendersi e nell’erogare le bevande, anche grazie anche ai sistemi Thermoblock di cui dispongono e che permettono di raggiungere la temperatura ideale in poco tempo.

Influiscono sulla scelta anche le funzioni presenti nella macchina. Anche Lavazza propone due principali tipologie di macchine caffè: quelle semplici che consentono di preparare solo ed esclusivamente caffè espresso o lungo, e quelle più complesse e costose che integrano anche sistemi per il latte e ampliano la scelta di bevande a cappuccini, latte macchiato e così via.

Infine, non ci stuferemo mai di dire che, nonostante le macchine abbiano un ruolo essenziale nella buona riuscita delle bevande, è il caffè stesso ad essere il fattore decisivo. Lavazza privilegia il sistema a capsule, che comporta dei pro e dei contro. Il vantaggio principale è che le capsule sono contenitori ermetici che sigillano al proprio interno il caffè, impedendogli di entrare a contatto con l’aria e disperdere le proprie caratteristiche. Il caffè in capsule è per questo motivo uno dei più buoni, che può competere a testa alta contro quello del bar. Tuttavia, il costo delle capsule è abbastanza elevato e sono difficili da riciclare, rappresentando così un forte impatto ambientale. Inoltre, le capsule non sono universali ma è necessario ricercare sempre quelle compatibili al proprio modello di macchina, cosa che però non sarà difficile in questo caso vista la grande diffusione dei modelli Lavazza. Vediamo ora insieme qual è la macchina caffè capsule Lavazza migliore per le vostre esigenze!