Macchina caffè cappuccino automatica: i migliori modelli

Macchina caffè cappuccino automatica: quale comprare

Le pause caffè e le colazioni domestiche non sono che pallide imitazioni di quelle del bar. Ci proviamo costantemente a riprodurle con i nostri mezzi, ma la verità è che senza i giusti elettrodomestici è impossibile ottenere qualcosa che si avvicini alla perfezione che abbiamo in mente. La questione caffè espresso è da parecchi anni ormai risolta. Sul mercato si trovano tantissime macchine da caffè appartenenti a quattro differenti sistemi in grado di risolvere ogni esigenza e produrre ottime bevande che accontentano tutti. Chi più ama il gusto del caffè e desidera sperimentare è più propenso ad acquistare macchine automatiche. Queste più di tutte, infatti, preparano bevande che per gusto, intensità e corposità si avvicinano alla perfezione del bar e in certi casi addirittura la superano. Le automatiche utilizzano caffè in grani e, proprio come i dispositivi professionali, sono dotate di macine per macinare i chicchi al momento stesso dell’erogazione. Questo fa si che il caffè macinato sia fresco e mantenga tutte le sue proprietà, quindi che abbia un aroma molto intenso e gustoso e un corpo denso con una deliziosa crema superficiale.

Più difficile è invece la questione cappuccino. Una scelta molto diffusa e comune è l’acquisto dei cappuccinatori o montalatte se già si possiede una macchina del caffè. Se si vuole invece acquistare una automatica, potete stare sicuri che qualsiasi modello riservi un occhio di riguardo alle preparazioni a base di latte. I modelli più basilari hanno sempre un pannarello, un strumento molto semplice da utilizzare e anche molto pratico, lo stesso che sfruttano i bar. I modelli più costosi e semi professionali invece integrano dei sistemi per il latte, caraffe all’interno del quale il latte viene montato e riscaldato per poi essere versato direttamente all’interno della tazza. Se nel primo caso è importante anche la maestria da parte dell’utente che dovrà pian piano entrare in sintonia e comprendere il funzionamento del pannarello, nel secondo caso invece si deve prestare attenzione a scegliere il modello adatto, anche a seconda dei vostri gusti.

In questa guida all’acquisto dedicata alla migliore macchina caffè cappuccino automatica abbiamo selezionato i modelli che realizzano schiume compatte e resistenti come quelle create dai montalatte. Vista l’alta qualità assicurata dei materiali con cui sono realizzate e delle bevande preparate, il loro costo è elevato e si aggira intorno ai 600-700€. L’investimento iniziale però vi garantisce un grande risparmio nel tempo perché i chicchi di caffè costano meno di tutti gli altri sistemi e se non entrano a contatto con l’aria mantengono inalterate le loro caratteristiche. Per quanto riguarda la macchina stessa, questa sarà un po’ ingombrante proprio a causa della presenza della macina che può essere costruita sia in acciaio inox che in ceramica, con preferenza però per quest’ultima vista la grande resistenza nel tempo. Come ogni buona macchina da caffè, anche le automatiche devono rispettare alcuni parametri tecnici molto importanti.

Innanzitutto la potenza deve essere sempre superiore ai 400 W. I modelli che abbiamo selezionato si attestano minimo sui 900 W, perché altrimenti sarebbero troppo lenti e impiegherebbero troppo sia a riscaldare l’acqua, sia montare il latte, che ad erogare o a macinare il caffè. La pressione invece deve essere sempre di 15 bar o superiore, cosicché il caffè sia forte e denso e non leggero e acquoso. È l’alta pressione che determina caffè cremosi e dal gusto intenso, infatti, se la pressione è bassa, l’acqua è spinta debolmente tra la polvere di caffè e non si impregna al meglio delle sue proprietà. Vediamo ora i modelli che abbiamo scelto per voi.