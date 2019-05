Mac mini SSD: come e quale scegliere

Ormai da tempo il mini PC di Apple rappresenta una scelta interessante per chi vuole puntare su eleganza e compattezza soprattutto in determinati contesti. Fin dal suo arrivo, soprattutto dopo i primi giorni di test e teardown del dispositivo, il “piccolo” di casa Apple ha fatto però storcere il naso agli addetti ai lavori e al web in generale dal punto di vista delle possibilità offerte all’utente. L’espandibilità della RAM, cosa che Apple per i modelli precedenti rendeva fattibile anche dagli utenti senza invalidare la garanzia, non è più a disposizione di tutti, così come il montaggio di un secondo disco fisso per aumentare la capienza totale di storage o, come nel nostro caso, integrare un SSD. Per i “fortunati” possessori di Mac mini di generazioni precedenti, come quella late 2012, tutte queste operazioni sono pienamente eseguibili. È infatti possibile potenziare il computer di casa Apple tanto da non invidiare i suoi fratelli maggiori e la nuova “incarnazione” 2014. Per quel che concerne la RAM essa è facilmente aggiornabile seguendo le procedure ufficiali di Apple, mentre per quel che riguarda lo storage interno le cose sono un po’ differenti. La procedura che spiegheremo di seguito, riguardante l’aggiornamento/espandibilità di Mac mini con un nuovo e fiammante SSD, non può considerarsi un’intervento di facile realizzazione ma, con la dovuta pazienza, accuratezza e i giusti strumenti, può essere realizzata anche tra le proprie mura domestiche permettendoci di risparmiare molto rispetto a ciò che Cupertino pretende per degli upgrade pre-acquisto di efficacia anche minore. Ecco quindi la nostra guida “Mac Mini SSD“.