Mac Black Friday: i migliori sconti

Date utili

Come ogni anno con novembre torna il Black Friday, la campagna sconti più rilevante in assoluto. Al suo interno abbiamo sempre modo di trovare sconti e promozioni molto interessanti, all’ordine sia degli appassionati che degli utenti più occasionali agli acquisti online. La parola d’ordine è “risparmio“, e non può che interessare a tutti. Se non lo conoscete, potete approfondire su che cos’è il Black Friday. Le date da segnare quest’anno sono tre: 22 novembre, giorno in cui aprirà una settimana di sconti “preparatori”, 29 novembre, giorno effettivo del Black Friday, e 2 dicembre, giorno del Cyber Monday. Per chi non conoscesse quest’ultimo, consiste nello specifico di una campagna sconti dedicata solo all’elettronica, escludendo tutte le altre categorie.

Ecco dunque che in Mac Black Friday andiamo ad approfondire tutte quelle offerte per acquistare un computer di casa Apple. Che stiate cercando un semplice MacBook Air da portare con voi come macchina leggera e semplice da usare, oppure un modello Pro più impegnativo, avrete sicuramente le vostre soddisfazioni. Ora che è ufficiale il nuovo MacBook Pro 16 infatti, alcuni eCommerce potrebbero scegliere di puntare al ribasso dei modelli “più piccoli”, con offerte anche abbastanza aggressive. Non vi aspettate, come è ovvio che sia, di pagare un Mac solo un paio di centinaia di euro; gli sconti ci saranno, ma i miracoli no. Non sono assolutamente da escludere dai possibili sconti anche iMac e Mac Mini.

Come funzionano le offerte

Lecitissimo dunque chiedersi com’è che funzionano queste offerte Mac Black Friday. Se parliamo di Amazon, possiamo senza ombra di dubbio dire che tutto è ben spiegato nel nostro articolo su come funziona il Black Friday Amazon. In pillole, l’eCommerce più importante d’Italia propone canonicamente sia delle offerte settimanali, con sconto medio e delle scorte molto ricche, sia delle offerte del giorno/lampo/WOW più urgenti. Su queste ultime varia infatti la disponibilità di unità in magazzino, e per le lampo c’è inoltre un vero e proprio timer; quando ne vedete una che vi interessa, dovete necessariamente affrettarvi!

Gli altri eCommerce svolgono attività molto simili. Sia eBay che Unieuro, Euronics, GameStop e il Microsoft Store eviteranno infatti i “conti alla rovescia”, limitandosi semplicemente ad esaurire le scorte.. Completamente diverso ciò che realizzano ePrice e GameStop, che puntano ad una vera e propria modalità “a calendario” con pochissime scorte per ogni offerta oraria.

Ma tutte queste offerte convengono davvero? Potete valutare da soli se vi ritenete utenti esperti: vi basta guardare la vetrina Black Friday di Amazon. La risposta se siete più alle prime armi è invece questa: no, non tutte. In tutta la valanga di sconti offerti da tutti i vari partner ci sono sicuramente tantissimi prodotti che vengono scontati con percentuali che sembrano arrivare anche alle stelle. Tali percentuali di sconto però, tipo i famosi 50%, sono da considerarsi sul prezzo di listino dei prodotti, e non su quello di mercato. Questo significa che dovete pesare in modo un po’ diverso tutti i blog, i canali Telegram e gli influencer che vi propongono cose sensazionali.

Per questo c’è Ridble: realizziamo guide molto selettive come questa, aggiornate tutti i giorni, solo con gli sconti reali, senza trucchetti. Qualora non dovessero esserci sconti Mac Black Friday validi, preferiamo avere una guida completamente vuota.

Opportunità da non perdere

Prima di passare alle offerte ci teniamo segnalarvi una cosa importante: il Black Friday è un momento ricco di opportunità. Fra queste troviamo ad esempio delle offerte sui servizi Amazon, ovvero Music Unlimited (rivale di Spotify) e Kindle Unlimited (tipo Spotify, ma coi libri!). Dategli un’occhiata di seguito perché sì, parliamo di Mac, ma potrebbero interessarvi a prescindere: