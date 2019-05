Logitech cuffie gaming: i migliori modelli da acquistare

Logitech cuffie gaming: quale comprare

Cosa distingue un paio di cuffie canoniche dalle migliori cuffie gaming? Semplice: la qualità della voce, il comfort e spesso anche la presenza di feature aggiuntive. Le aziende che sviluppano cuffie da gaming puntano ad offrire ai giocatori un prodotto mirato ad una finalità sostanzialmente comunicativa, concepito quindi per risultare comodo e dotato di un buon microfono. Quali sono quindi i criteri che abbiamo seguito durante la nostra selezione dei prodotti?

Microfono e comfort: i due grandi must

Quando si parla di headset, siano essi Logitech o meno, il motivo dietro all’acquisto del prodotto deve essere sempre uno ed uno solo: dotarsi di uno strumento con finalità comunicative. I benefici dati dal confinare l’audio ad un paio di cuffie così per non disturbare coinquilini e/o vicini è sicuramente apprezzabile, ma non è la ragione primaria che dovrebbe portarvi ad acquistare uno di questi prodotti. Avendo quindi un ruolo connesso così strettamente alle comunicazioni online, la primissima cosa da guardare è la qualità del microfono.

Per quanto non sia necessario avere un microfono da studio, avere qualcosa di qualità a propria disposizione è sicuramente un must. Fortunatamente nel roster Logitech cuffie gaming dotate di validi microfoni non sono difficili da trovare. Tutti i modelli di headset che andremo ad evidenziare, infatti, saranno muniti di microfoni unidirezionali ed alcuni persino di cancellazione attiva dei rumori di sottofondo.

L’altro vero punto da controllare quando si cerca un modello meritevole della vostra attenzione è il comfort. Che siano in pelle o in stoffa, in plastica o in alluminio, ogni paio di cuffie deve infatti aderire alle vostre idee di comodità. Essendo orientati ad un pubblico che si troverà ad indossare anche per diverse ore continuative questi prodotti, i migliori modelli di cuffie sono anche leggeri. Un prodotto pesante, infatti, potrebbe gravare troppo sul collo e causare inutili stress.

Gli speaker

La domanda che sicuramente adesso vi starete ponendo è perché non ho ancora parlato dei driver, chiamati anche speaker. La risposta è davvero semplice: in ordine di importanza, non sono prioritari tanto quando i mic o il comfort. Avere accesso ad un prodotto con una resa audio buona è sicuramente apprezzabile, non fraintendetemi. Ciò che intendo dire è che per quanto siano buoni i driver, non sono importanti per assolvere alla funzione principale di un paio di cuffie da gaming: farsi sentire.

In aggiunta, ci teniamo anche a sedare un “mito” comunemente diffuso fra gli utenti meno ferrati in materia. Un impianto audio può essere mono, stereo o surround ed eccezion fatta per il mono, è questo il caso anche per gli headset. L’importanza dello stereo e del Surround rispetto al mondo è evidente, dato che consentono di distinguere la direzionalità dei suoni (essenziale nei videogiochi). Ciò che è peculiare, però, è che sia i modelli stereo che quelli surround riescono perfettamente a dare il senso di direzionalità dei suoni; non è una prerogativa solamente dei prodotti surround. Nel caso non crediate a questa affermazione, indossare un paio di cuffie e verificatela di persona ascoltando il seguente video.

Cosa comporta, quindi, questa nozione? Semplicemente che non serve comprare – e non sono necessariamente migliori – i modelli surround solamente perché offrono una migliore resa in materia. Molti utenti come il sottoscritto, inoltre, favoriscono ben più la resa audio in stereo per il gaming ed ascoltare musica, quindi sta a voi scegliere, ma non pensate allo stereo come qualcosa di “inferiore”.