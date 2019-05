LG smartphone: scopriamo quali sono i migliori

LG smartphone: quale comprare

Quando si parla di LG e smartphone, non facciamo riferimento ad un brand che si è appena affacciato sul panorama mondiale dei telefoni intelligenti, tutt’altro, si può dire che i coreani siano stati tra i primi a credere nell’evoluzione dei cellulari e sul sistema operativo Android, sposando il progetto di Google fin da subito. Perciò scegliere l’accoppiata LG smartphone è come andare a botta sicura: ti metti in tasca un dispositivo di qualità, elegante nel design e con anni e anni di esperienza alle spalle (anche sul mercato italiano), che non guasta mai in termini di affidabilità e di capillarità dell’assistenza tecnica.

Certo, LG ha fatto degli errori in passato (leggi LG G5, l’esperimento di smartphone modulare miseramente fallito) ma non si può dire che sia un brand che ha paura di osare. Per questo, è stata tra le prime ad introdurre il design a tutto schermo e puoi stare certo di trovare sempre le migliori componenti del mercato in termini di processori (Qualcomm, nei top di gamma) e di moduli per la multimedialità – una delle sue caratteristiche peculiari, potendo pescare a strascico dal suo bagaglio vastissimo in termini di elettronica di consumo – proponendo i suoi prodotti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo – o perlomeno lo saranno quando li inseriremo in questa guida, visto che aspetteremo quel periodo tecnico prima di proporteli in modo tale che l’esoso prezzo di listino che chiede tendenzialmente LG cominci a calare.

Quindi, se pensando a LG e smartphone, qual è il migliore da scegliere? Dipende dalle tue esigenze, ma in ogni caso qui troverai le informazioni giuste per decidere. Andremo infatti ad esaminare l’intera offerta LG: smartphone di tutte le fasce di prezzo, dagli entry-level della serie K fino ai top di gamma della serie V. Di ogni famiglia di prodotto, ti indicheremo il prodotto migliore in base alla novità, alla scheda tecnica e al suo rapporto con il prezzo in essere. Procediamo dunque ad esaminare l’offerta LG, ricercando lo smartphone giusto per i tuoi bisogni.