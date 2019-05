LG microonde: i migliori prodotti del marchio

LG microonde: quale comprare

Il nome Lucky Goldstar probabilmente non vi dirà niente, ma vi farà anzi pensare ad una casa di produzione cinematografica statunitense. In realtà si tratta del primo nome per esteso dell’azienda sudcoreana che siamo abituati a chiamare LG, oggi trasformato in Life’s Good. Non siete comunque andati poi tanto fuori strada, dato che tra i prodotti di punta del marchio troviamo soprattutto televisori competitivi sul mercato grazie alle tecnologie smart e 3D. L’innovazione non si ferma però all’intrattenimento, ma si espande in cucina con la gamma di microonde. La linea di LG microonde NeoChef mira a rendere stellato qualsiasi piatto, sia che voi stiate cercando un complemento alla vostra già ricca cucina e alla vostra leggendaria bravura tra i fornelli, sia che voi siate alle prime armi e incapaci di preparare alcunché. I microonde sono infatti apprezzati da tutte le categorie di cuochi perché salvano i pasti di chi non ama cucinare o dimezzano i tempi di preparazione a chi invece cucina ogni giorno per un esercito. In questa guida all’acquisto abbiamo selezionato tre modelli che vi presenteremo suddivisi per fascia di prezzo crescente. Prima di procedere però è bene soffermarsi su una serie di parametri che vanno sempre considerati prima di acquistare un microonde e che noi abbiamo utilizzato nella scelta e che qui vi spiegheremo in relazione alle specifiche di LG.

Il primo fattore che abbiamo considerato in questo caso è uno dei principali vantaggi offerti dai microonde, ossia la velocità con cui svolgono ogni compito, cosa che va di pari passo alla potenza del dispositivo. Gli LG microonde sono tutti molto performanti con valori ottimi che partono dai 900 W e vanno a salire raggiungendo anche i 1500-1800 W quando le microonde sono combinate al grill o anche al ventilato. Sono quindi dispositivi che permettono un effettivo risparmio di tempo in cucina, anche in virtù della tecnologia Smart Inverter. Questa è presente in tutti i modelli selezionati e rende possibile gestire la potenza delle microonde, con riscontri sui consumi elettrici e sulle tempistiche di cottura che si dimezzano notevolmente per ogni funzione.

Il secondo parametro di scelta riguarda le funzioni svolte dal dispositivo. Gli LG si rivolgono a persone che amano cucinare e sperimentare e per questo anche i microonde più economici presentano tantissime modalità tra cui scegliere, in comune con i modelli più avanzati, nei quali però assumono però caratteristiche nuove. Oltre agli immancabili riscaldamento e surgelamento, tutti si avvalgono anche della frittura senza grassi e della preparazione dello yogurt, ma pochi si specializzano nella cottura al vapore (con relativi accessori), mentre solo un modello può vantare una rivoluzionaria cottura “alla brace”. Tutti si avvalgono del grill, mentre il modello più costoso integra il ventilato per una cottura omogenea e uguale a quella effettuata da un forno elettrico.

In base alle vostre esigenze e alla grandezza del vostro nucleo famigliare dovrete considerare anche la capienza interna, misurata in litri. Quasi tutti i modelli privilegiano una capacità standard di 23-25 litri che risulta perfetta anche per famiglie di quattro persone, ma salendo di prezzo si trovano modelli che arrivano anche ai 40 litri, ingombranti esternamente ma perfetti per famiglie numerose e per chi non sa regolarsi con le dosi.

Infine, noi selezioniamo i prodotti anche in base alla semplicità delle interfacce e della manutenzione, quindi alla presenza di rivestimenti antibatterici interni. Tutto ciò vi permetterà infatti di trascorrere meno tempo in cucina tra la preparazione a le pulizie.