Lenovo smartphone: la nostra guida all’acquisto aggiornata mensilmente

Lenovo smartphone: quale comprare

Quando parliamo di Lenovo e smartphone, bisogna mettere in chiaro che esiste una data fondamentale che ha cambiato il corso di questa particolare storia: il 2011. Prima di quell’anno, Lenovo portava i propri smartphone in Italia sotto il proprio brand, cercando di battagliare con Apple, Samsung e i principali big del settore; dopo, decise di rilanciare la propria partecipazione acquistando Motorola da Google per 12,5 miliardi di dollari, che, dopo aver fatto razzia dei 21mila brevetti industriali che si portava dietro, cedette il brand ai cinesi che inglobarono del tutto l’ex società statunitense nel 2016.

Per un anno Motorola scomparve dal mercato sostituita dall’accoppiata “Lenovo smartphone”, poi a causa delle scarse vendite, i cinesi decisero di far “resuscitare” Motorola, tornando a puntare forte sul brand soprattutto in Europa. Per questo motivo oggi, se dovessi fare un viaggio in Cina, troveresti nei negozi gli smartphone Moto sotto il brand Lenovo, mentre da noi sono commercializzati con il vecchio (ma fortissimo) nome di Motorola. Generalmente, l’azienda cinese si occupa di confezionare i migliori smartphone possibili, testarne la commercializzazione in Cina e poi portarli in Europa appiccicandoci sopra il logo con la grande M.

Quindi se cerco Lenovo e smartphone, devo acquistare un telefono Motorola? Esatto, in Italia funziona così: gli smartphone Motorola di adesso sono a tutti gli effetti prodotti Lenovo e non hanno nulla a che fare con la vecchia azienda statunitense – che continua ad esistere sotto il nome di Motorola Solutions. Un’ottima alternativa soprattutto se sei orientato ad acquistare uno smartphone fascia media di mercato, vero e proprio cavallo di battaglia dei cinesi, assicurando comunque le caratteristiche dei cellulari Motorola di un tempo: solidi, facili all’uso e che costano il giusto.

Come scegliere all’interno dell’offerta “Lenovo smartphone”? Dentro questa guida abbiamo cercato soltanto il meglio tra gli smartphone presenti, cercando di sposare economicità e scheda tecnica per offrirti le migliori alternative tra cui scegliere quello che fa per te: processori Qualcomm, ottime fotocamere posteriori e display con una bella risoluzione per avere immagini e fotografie davvero di livello. Con l’assicurazione di poter contare sul sistema operativo Android, nella personalizzazione Motorola che è praticamente una versione stock e ti assicura velocità e comodità d’uso.

Tra le diverse gamme di prodotto, si comincia dalla famiglia Moto C, che raggruppa gli smartphone davvero entry-level e dedicati a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo dei telefoni intelligenti. Si prosegue con la serie Moto E, contraddistinta da device con una buona batteria e senza troppi compromessi sul versante delle prestazioni; si arriva alla gamma Moto G, la più conosciuta e probabilmente la migliore per il rapporto tra qualità e prezzo. Infine si giunge alla linea Moto Z, considerata un po’ il top di gamma quando si parla di Lenovo e smartphone contraddistinti da un architettura modulare, i cosiddetti Moto Mods, gli accessori che vanno a completare il tuo smartphone. Andiamo ad analizzare l’offerta di Lenovo: smartphone economici ma per tutti i gusti: eccola nel dettaglio.