Lenovo Black Friday: tutti gli sconti

Lenovo Black Friday: quello che c’è da sapere

La settimana del Black Friday

Bisogna far notare che, se il Black Friday si riferisce all’ultimo venerdì di novembre, gli sconti non sono limitati a quella giornata. Tradizione dalla nascita americana ma sempre più diffusa nel mondo, questo periodo è formato dalla settimana precedente al Black Friday (che parte il 22 novembre quest’anno) fino al venerdì stesso. Si aggiunge inoltre il Cyber Monday, il giorno dedicato all’elettronica che fa la gioia degli appassionati di tecnologia da molti altri, e se vuoi ancora più informazioni abbiamo preparato una guida apposta intitolata Che cos’è il Black Friday.

Ma in breve, che cos’è esattamente il Black Friday? Detto semplicemente, si tratta del maggior periodo di saldi di tutto l’anno per gli store online (e anche per qualcuno offline). Posizionato giusto all’apertura del periodo di acquisti natalizi, questo evento include sconti di dimensioni enormi e coinvolge tutti gli operatori del settore. In prima fila si trova Amazon, che con il suo sistema di sconti del Black Friday (che spieghiamo in questa guida dettagliata) offre sia saldi giornalieri che offerte lampo dalla durata di poche ore, se non quasi istantanee.

I migliori affari Lenovo Black Friday

Nel dettaglio, questa pagina si occupa delle offerte riguardo ai prodotti Lenovo, mentre se vuoi esplorare il mondo dei portatili in generale per il Black Friday puoi vedere le altre offerte a questo indirizzo. Se hai sempre adocchiato un portatile dell’azienda, o semplicemente hai bisogno di qualcosa per lo studio e ti fidi dei loro prodotti, è il momento perfetto per dare un’occhiata a un catalogo che verrà scontato in maniera davvero estesa in questi giorni.

Per quanto riguarda il dove, Amazon come abbiamo menzionato è il più famoso con i suoi saldi lampo e saldi giornalieri. Altri negozi come eBay , UniEuro ed Euronics usano invece un sistema di esaurimento scorte che mette a disposizione un numero limitato di prodotti in sconto. GearBest ed ePricehanno al contrario un sistema semi-casuale, in cui differenti prodotti vengono messi in sconto in diversi momenti della giornata. È quasi una lotteria, e a meno che non hai un enorme colpo di fortuna devi stare davanti allo schermo tutto il giorno per poter trovare l’offerta che cercavi specificatamente.

Le offerte vere e proprie

Vogliamo essere onesti: non tutti gli sconti del Black Friday convengono davvero. Il motivo è che spesso i prodotti in saldo sono a prezzi stracciati per svuotare i magazzini di oggetti che non vendono, oppure che il loro prezzo non scontato è in realtà più alto del prezzo normale a cui si può trovare in questi giorni. Per questo motivo a Ridble segnaliamo solamente i veri affari, grazie all’esperienza dei nostri specialist e allo studio dell’andamento dei prezzi del mercato.

Bisogna anche segnalare che si tratta del momento migliore per comprare i regali di Natale. Non solo ti permette di fare regali dal valore molto più alto del normale, ma puoi anche riceverli in tutta tranquillità. Inoltre la lista degli sconti che proponiamo ti permette di avere una lista di idee regalo, in modo da poter scegliere anche per i più difficili tra parenti e amici. Questo Lenovo Black Friday potrebbe essere l’occasione perfetta per trovare quel laptop che non sapevi di poter trovare.

Servizi speciali

Ci sono anche altre cose di cui approfittare oltre ai prodotti fisici. In primo luogo, Amazon Prime è un servizio incredibilmente utile: oltre ad offrire consegne gratuite, permette di ricevere i prodotti prima di qualunque altro utente e di accedere a sconti esclusivi. Puoi approfittarne appositamente per questa stagione natalizia facendo un mese di prova gratuita a questo indirizzo, e se sei uno studente puoi andare sulla pagina di registrazione di Amazon Prime Student per allungare questo periodo a 90 giorni e pagare metà prezzo se decidi di continuare.

Da segnalare anche che Amazon Business è un servizio poco conosciuto ma estremamente utile se gestisci un locale o un’azienda. Tramite questo account speciale, disponibile in questa pagina, puoi sfruttare condizioni speciali per le aziende, che vanno da offerte particolari all’utilissima possibilità di scarico del fisco tramite la fatturazione elettronica. Inoltre, nel caso stessi cercando un servizio di musica in streaming puoi provare Amazon Music Unlimited gratuitamente per trenta giorni a questo indirizzo.