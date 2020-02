Leica mirrorless: quali sono i modelli su cui puntare quest'anno

Leica mirrorless: quale acquistare

Abbiamo visto nelle guide alla migliore mirrorless come molti brand stanno investendo sempre di più in questa tecnologia. I più catastrofisti ipotizzano addirittura una futura estinzione delle reflex. Non sappiamo ancora bene gli sviluppi futuri dell’enorme mercato della fotografi;, sta di fatto che Leica è un brand che le mirrorless le sa fare davvero bene, proprio perché rappresentano appieno il concept della loro azienda. Massima portabilità e massima qualità, senza compromessi.

Artigianalità

La prima domanda che ci si chiede quando si decide di acquistare una Leica mirrorless è come mai hanno un costo così elevato, spesso non giustificato dalla sola scheda tecnica. In alcuni casi infatti sembra anche inferiore a schede tecniche di altri brand, che offrono prodotti meno costosi. La prima cosa da sapere è quindi che il processo produttivo delle fotocamere Leica è basato su un alto livello di specializzazione manifatturiera, che porta a costruire manualmente e testare ogni singola fotocamera. In altre parole il processo produttivo per creare una mirrorless Leica è principalmente artigianale, e costituito da una cura quasi maniacale per i dettagli.

Inoltre i materiali con cui vengono costruite le Leica mirrorless così come le altre fotocamere del brand sono materiali premium per lo più in metallo, mentre le mirrorless della maggior parte degli altri brand sono spesso in materiali plastici. Il connubio che si viene a creare tra la scelta di materiali di prima qualità e la cura maniacale del processo costruttivo porta ad una personalità degli scatti unica, che molti possessori di fotocamere Leica riescono a percepire come qualcosa dal valore altissimo rispetto agli altri brand.

Focus sulla fascia alta

Questo però è solo uno dei motivi per cui le fotocamere Leica costano molto. L’altro motivo è che il brand si focalizza solo su modelli premium, di fascia alta quindi, tralasciando totalmente le fasce basse e medie del mercato. In questo modo è possibile da parte dell’azienda concentrarsi su meno modelli per offrire la massima qualità, mentre per il consumatore è possible scegliere il meglio del meglio che il brand riesce ad offrire. Difficilmente vi troverete a dovervi districare tra diversi prodotti simili con schede tecniche con poche differenze, anzi spesso la scelta viene drasticamente ridotta tra uno o due modelli.

Guardando le fotocamere in quest’ottica e paragonandole con i modelli top di gamma di altri brand con una scheda tecnica simile, ci si rende conto che allora la differenza di prezzo non è poi così elevata. Anzi: in alcuni casi potrebbe addirittura convenire a livello economico acquistare una Leica mirrorless. Si sta acquistando un prodotto che ha un valore più stabile nel corso del tempo, grazie alla qualità dei materiali con cui è costruito.

Qualità degli obiettivi

Inoltre per quanto concerne le Leica mirrorless, bisogna considerare che così come le fotocamere, anche gli obiettivi seguono lo stesso principio. Di conseguenza potrete scegliere di utilizzare gli obiettivi considerati tra i migliori al mondo per le vostre foto o video. Tutto ciò ovviamente va a migliorare ulteriormente la qualità e la personalità degli scatti. Le Leica mirrorless si dividono in due principali tipologie date dalla grandezza del sensore: i modelli con sensore APS-C che potremmo definire quelli più abbordabili, e i modelli con sensore full frame, considerati oggi una vera e propria rarità dal momento che oltre a Leica l’unico altro produttore che è in grado di offrire mirrorless con sensore full frame è Sony.