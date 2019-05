LED PC gaming: le migliori soluzioni per dare un po' di brio al proprio case

LED PC gaming: quale comprare

Quando si tratta di acquistare qualcosa per dare un po’ di luce e colore al proprio PC per fortuna non vi sono moltissimi aspetti da tenere in considerazione. Gli unici due punti critici da considerare sono la tipologia di connettività e verificare il metodo col quale si andrà a controllare il funzionamento di questi prodotti.

Connettività ed unità di controllo

Oggi come oggi pressoché ogni scheda madre consente il collegamento dei vari tipi di cavi che è possibile incontrare cercando strisce LED (SATA, a due/tre pin etc). Detto questo, però, consigliamo vivamente di verificare che sia possibile connettere alla vostra scheda madre gaming il prodotto in questione . In alcuni casi la striscia LED verrà offerta con due diversi connettori, uno per estremità; questo perché sarà possibile in quei casi tagliare la striscia ed impiegare la metà desiderata. Questo permetterà inoltre di regolare la lunghezza e fissare la striscia LED in maniera ottimale.

Una volta verificata la connettività, l’unico freno che avrete nella scelta di LED PC gaming sarà legato alle vostre preferenze personali. Scegliere tra RGB o non RGB, quante unità comprare e dove porle è interamente a discrezione dell’utente. Attenzione, però, che se desiderate comprare una soluzione RGB per regolare manualmente il comportamento dei singoli LED sarà necessario acquistare un’unità di controllo. Questa offrirà infatti l’opzione di regolare e sincronizzare via software tutte le fonti d’illuminazione collegate, altrimenti la striscia LED RGB in questione opererà con un setup default. I modelli più costosi e di marche ben note vengono spesso associate ad unità di controllo proprietarie, ma se avete già a vostra disposizione ad esempio un Arduino (e siete capaci di usarlo) potrete impiegarlo tranquillamente e risparmiarvi l’acquisto.