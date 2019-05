Lampadine WiFi: le proposte per ogni budget

Le lampadine WiFi Philips Hue si dividono in tre categorie: White, White Ambiance e White and Color Ambiance. Le prime sono delle lampadine a temperatura colore fissa, un bianco caldo (2700 K), con la possibilità di regolare solo l’intensità luminosa. Si tratta delle lampadine Philips Hue più economiche, ma consigliate solo per ambienti di servizio o bagni. Molto più interessanti le lampadine White Ambiance, che hanno la possibilità di variare la temperatura colore tra un bianco molto caldo (2200 K) e un blu ghiaccio (6500 K). In questo modo si può sfruttare la giusta temperatura colore per ogni momento della giornata, con colori freddi per il giorno e caldi per la sera e i momenti conviviali. Infine le lampadine RGB, che possono mostrare tutto lo spettro di colori, 16 milioni per la precisione. Le lampadine a vite E27 offrono un consumo di poco meno di 10 W, per una intensità luminosa di circa 800 lumen. Le più piccole lampadine a candela con attacco a vite E14, che consumano fino a 6 Watt, offrono 470 lumen di flusso luminoso.

La qualità della luce di Philips Hue è ai vertici della categoria, e le tante opzioni aggiuntive, sia per l’illuminazione che per il controllo della luce, la rende la scelta migliore a lungo termine, con lo svantaggio di un investimento un po’ più alto e la necessita di un bridge. La gamma Philips Hue si integra in tutti gli ecosistemi domotici principali: Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home e il la piattaforma IFTTT, oltre che con tanti altri ecosistemi secondari.

Per maggiori dettagli sulle lampadine Philips Hue E27 White and Color Ambiance, potete leggere anche la nostra prova.

Philips Hue lampadine E27: la nostra prova

Abbiamo messo alla prova lo Starter Kit Philips Hue, con tre lampadine E27 di tipo White and Color Ambiance, quindi capaci di riprodurre tutto lo spettro cromatico – nella confezione dello Starter Kit è presente anche il Bridge Hue, da collegare al router. Le lampadine Philips Hue offrono un flusso luminoso di poco superiore agli 800 lumen, ed in effetti una sola non è sufficiente per una buona illuminazione, ma è da considerarsi come una lampadina da 60 W – in realtà consuma meno di 10 W, grazie alla tecnologia LED. Nelle ore serali però, la luce emessa da due o tre lampadine è già più che sufficiente per una camera da letto o una stanza fino a 15 mq. Le lampadine sono dimmerabili, e la gestione del flusso luminoso è veramente ben calibrata, così come le transizioni: fluidissime e senza sfarfallio alcuno. Le lampadine hanno non solo la possibilità di regolare la temperatura colore ma, essendo RGB, anche di mostrare una vasta gamma cromatica. Sotto questo aspetto i prodotti Philips Hue si comportano in modo eccezionale, con una qualità dei colori davvero elevata: anche il giallo brillante, solitamente non riprodotto benissimo, qui appare con pochissima dominante verde. In definitiva possiamo dire che sei tratta di una luce di qualità, sia nelle tinte di bianco, sia in quelle colorate.

La connettività di Philips Hue si basa su ZigBee, e per questo è necessario usare il Bridge Hue, oppure un bridge compatibile presente in altri prodotti, come lo smart speaker Echo Plus. La reattività del sistema è elevata, sia da app, sia usando gli accessori che si possono trovare in dotazione nei kit o acquistare a parte – il catalogo di Philips è sterminato e questo è certamente un plus importante. La fama del prodotto gli consente di avere un vasto supporto da parte degli sviluppatori e delle aziende terze, che cercano di integrare sempre i loro prodotti con Philips Hue. Da parte sua, la gamma Hue è compatibile con tutte le principali piattaforme domotiche – e con i relativi comandi vocali – quindi via libera ad Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home; oltre al fatto che si trovano centinaia di applet per IFTTT, consentendo di trovare un escamotage per ottenere funzionalità non presenti di base nelle altre piattaforme domotiche.

Anche l’app proprietaria Hue è ben fatta, e include diverse scene che permettono di abbinare i colori di più lampadine, creando gradevoli sfumature di luce. Qualche miglioria potrebbe comunque essere fatta aumentando il numero di automatismi e dei parametri che li gestiscono, permettendo di personalizzare al meglio la propria esperienza – un risultato migliore si ottiene sfruttando le piattaforme domotiche. Hue Sync è un altro plus di Philips Hue, un sistema che permettete di abbinare le luci in modo dinamico, rispetto a quanto mostrato dallo schermo del PC, oppure in base alla musica riprodotta – tuttavia non è possibile usare il microfono dello smartphone per fargli “ascoltare” la musica e generare effetti luminosi, ma bisognerà sempre partire dal PC, usando l’app Hue Sync, e poi un qualsiasi player, come Spotify; in ogni caso, l’esperienza luminosa con Hue Sync è veramente ottima, un po’ come quella che si ottiene con i televisori Philips Ambilight. I prodotti Philips Hue sono certamente destinati a chi cerca il meglio, ma soprattutto a chi non vuole semplicemente una lampadina smart, ma piuttosto ha intenzione, fin da subito o nel corso del tempo, di rendere smart tutta l’illuminazione domestica.