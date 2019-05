Kobo eReader: scopriamo i migliori modelli

Kobo Aura Edition 2

Apriamo la nostra guida ai miglior Kobo eReader con l’Aura Edition 2, ovvero uno prodotto estremamente valido e caratterizzato da un prezzo molto concorrenziale. Anche se Amazon è al momento l’azienda più importante (e la più apprezzata) in questo particolare ambito, Kobo ci ha mostrato che i suoi prodotti sono assolutamente validi ed in grado di reggere il confronto con il colosso statunitense.

Il Kobo Aura Edition 2 mostra un design classico, nel senso che non troviamo delle ottimizzazioni particolari come ad esempio dal punto di vista delle cornici. Il pannello da 6 pollici con tecnologia E-Ink da 1024 x 768 pixel (212 PPI) è inserito in un telaio con cornici presenti e ben vistose, ma comunque non così invasive da distrarre il lettore o da rendere il prodotto anacronistico.

Al suo interno troviamo un processore Freescale i.MX6 da 1GHz con 256MB di RAM e 4 GB di storage interno. Anche qui, come per i prodotti di Amazon, lo storage interno non può essere espanso in alcun modo. Il tutto è pensato con cognizione di causa: anche se 4 GB possono sembrare pochi, sono in grado di immagazzinare diverse migliaia di libri.

Kobo, per andare incontro ai lettori più accaniti, ha sviluppato la tecnologia ConfortLight per alleggerire il carico sugli occhi durante le ore serali. È un po’ quello che avviene anche su tutti gli smartphone, tablet e compagnia cantante, la temperatura del display viene resa sempre più “calda” con il passare del tempo, in modo da abbattere l’emissione di luce blu alla sera ed evitare conflitti con il naturale ciclo sonno-veglia.