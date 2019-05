Kinect Xbox One S: come sfruttare la periferica su Xbox One S

Kinect Xbox One S: cos’è e come funziona la periferica

Nel caso non conosciate di preciso cosa sia Kinect, vi basti sapere che si tratta di una periferica sviluppata da Microsoft (inizialmente su Xbox 360, poi anche su Xbox One) per consentire al giocatore di “diventare” un controller. Grazie ad una serie di camere e sensori che rilevano la distanza da un oggetto alla periferica, infatti, Kinect ricostruisce un’immagine virtuale in tempo reale di ciò che accade di fronte a lui per poi tradurre determinate movenze in dell’utente in comandi specifici. In aggiunta, Kinect monta anche al suo interno un microfono, così da poter supplementare l’uso di comandi vocali alle movenze fisiche.

In pratica, quindi, Kinect è un sensore di movimento che permette sia di giocare a titoli esclusivi, sia di usare funzionalità esclusive o supplementari che possiamo trovare in giochi o all’interno del sistema operativo di Xbox One. Fra questi il più utile e frequentemente utilizzato è Cortana, l’assistente vocale di Microsoft che consente di effettuare la navigazione rapida all’interno dei menu e non solo. Nel caso non ne foste già muniti e siate interessati a dotarvene, qui sotto potete trovare nel box dedicato un link Amazon per acquistarne uno nuovo.