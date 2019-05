Joystick Xbox One: i migliori pad per la console Microsoft

Joystick Xbox One quale comprare

Gli unici due criteri essenziali da valutare in un joystick Xbox One sono la qualità in sé del prodotto a livello di materiali di costruzione impiegati, l’altro è la corretta ergonomia per rispondere al proprio caso specifico. Per porre un esempio chiaro e facilmente comprensibile da tutti, il pad ufficiale della Xbox One è classificabile come adatto a mani dalle dimensioni medio/grandi, quindi potete impiegarlo come metro di paragone per decidere quale sia la taglia più adatta a voi. Una volta sanciti questi due aspetti imprescindibili, le uniche vere distinzioni da fare per aiutarci nel processo di selezione riguardano l’ergonomia, la connettività e la presenza di feature aggiuntive.

Xbox One segue una filosofia estremamente FPS-oriented con i suoi controller

Il mondo dei joypad ha offerto negli anni numerosi layout differenti, però oggi come oggi – se si tralasciano casi estremi come i Joy-Con di Nintendo Switch – si possono dividere in due grosse macro-categorie: FPS oriented (ovvero dotati di grip bombati e stick direzionali posti diagonalmente per favorire il gameplay di giochi action/sparatutto) o “all-purpose” (con stick posti sullo stesso asse ed egualmente competenti per ogni tipologia di gameplay). Entrambi queste filosofie sono valide, sia chiaro, e la scelta di un approccio rispetto ad un altro cade interamente sulla preferenza personale dell’utente, però se si guarda nello specifico il mercato dei joystick Xbox One si nota subito un piccolo “problema”.

Al momento, infatti, le soluzioni mirate al pubblico giocante su Xbox One sono unicamente FPS-oriented. La motivazione è tanto facile da capire quanto ingiustificabile, ed è unicamente legata ad un’opera di branding. La primissima Xbox ed anche Xbox 360 devono agli sparatutto il loro successo, ed il pubblico Xbox One è l’erede di questo approccio, quindi pare naturale che il giocatore medio di Xbox One desideri solamente pad che adottino marcatamente l’ergonomia FPS-oriented. Non è un approccio molto “amichevole” nei confronti di chi vorrebbe un joystick Xbox One con gli stick analogici posti sul medesimo asse, ma così stanno le cose.

Quali sono le feature da cercare in un pad Xbox One?

Anche in questo caso le cose da dire fortunatamente sono davvero poche. In termini di connettività, con o senza fili sono le soluzioni a vostra disposizione e non vi è un particolare set di pregi o difetti diverso dal normale: i pad senza fili vanno ricaricati ma non hanno fili che intralciano, e per un uso “da salotto” risultano il più delle volte l’opzione più facilmente consigliabile. I pad cablati, invece, offrono esattamente l’opposto e dunque sono più facili da suggerire se – ad esempio – impiegate la console sullo stesso monitor a cui è collegato il vostro PC, e di conseguenza sareste talmente vicini al sistema che il cable management non dovrebbe essere un problema.

Non c’è un’opzione obbiettivamente migliore, quindi starà a voi la scelta. Anche l’eventuale presenza di feature aggiuntive come tasti programmabili e simili è una opzione che resta a vostra discrezione; solamente voi potete giudicare in base al vostro portafogli ed interesse personale se una feature debba far parte o meno della lista di qualità nel joypad Xbox One che state adocchiando.

Prima di mostrarvi la nostra selezione di prodotti per fascia di prezzo, vogliamo evidenziare un accessorio che con tutta probabilità alla maggior parte di voi risulterebbe inutile, ma che potrebbe far risparmiare ai possessori della primissima edizione di Xbox One la necessità di cambiare il controller se il motivo dietro alla ricerca di un nuovo pad è l’impossibilità di usare un headset da 3,5 mm.